Es ist eine Geschichte, die jedes Kind versteht: Drei Freunde tun sich zusammen und hecken gemeinsam etwas aus. Ein Vierter, der dachte, er wäre immer dabei, muss plötzlich feststellen, dass das neue Spiel ohne ihn stattfindet. Also ist er sauer. Das Dumme an der Geschichte: Der Vierte ist Europa – also wir.



Die drei haben sich ein klingendes Akronym ausgedacht, um ihre Zusammengehörigkeit deutlich zu machen: „Aukus“. Das „A“ steht für Australien, „UK“ für das Vereinigte Königreich und „US“ für die USA. Aukus ist ein Militärbündnis, an dem die drei beteiligten Staaten monatelang im Verborgenen gefeilt haben, ehe sie es vor einer Woche öffentlich machten. Dahinter steckt eine enorme geopolitische Entscheidung. Aukus will China im Indopazifik – der Region des nördlichen Indischen Ozeans und des westlichen Pazifiks – militärisch entgegentreten. Washington sieht ebenda die Herausforderung der kommenden Jahre und Jahrzehnte. Diese Weltsicht hat bereits US-Präsident Joe Bidens Vorvorgänger Barack Obama verfochten, und nun wird sie in die militärische Realität umgesetzt.

Afghanistan ist vergessen, der Irak und Syrien bestenfalls Nebenschauplätze, alle Augen sind auf China gerichtet. Diese Entwicklung ist überfällig, denn Peking hat sich in der Region militärisch bereits sehr breitgemacht. Entwarnung: Das heißt nicht, dass die beiden Seiten zu einem Krieg rüsten, doch geopolitisch hat nur der einen Auftritt, der mächtige Waffen im Halfter hat.



Ein Bündnis wie Aukus ist mehr als bloß das Zusammenlegen von Waffenkapazitäten. Die drei Staaten teilen fortan miteinander ihre besten – und geheimsten – Technologien und Informationen. Cyber-Kriegsführung, künstliche Intelligenz, Waffentechnik, Geheimdiensterkenntnisse – all das wird zwischen Washington, London und Canberra hin- und hergereicht.

Das plakativste Opfer dieses Deals ist Frankreich, das wie ein begossener Pudel dasteht, weil Australien einen Vertrag über den Kauf französischer U-Boote im Wert von mindestens 35 Milliarden Euro storniert hat, um sich stattdessen mit US-Atom-U-Booten auszurüsten. Doch in Wahrheit steht die gesamte Europäische Union auf der Seife. Paris, Berlin, Brüssel spielen in den strategischen Überlegungen keine Rolle. Europa bleibt Verbündeter der USA, allerdings bestenfalls zweiter Klasse.