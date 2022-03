Franz Schellhorn: Planlos in die nächste Krise

In Österreich werden in der Zwischenzeit die ersten Produktionsanlagen zugesperrt. Die Papierfabrik Norske Skog hat den Betrieb in Bruck an der Mur vorübergehend eingestellt. Nicht, weil es an dem für die Papierindustrie so wichtigen Erdgas fehlte. Sondern weil Letzteres zu teuer geworden ist, womit der Standort nicht mehr wettbewerbsfähig produzieren kann. Das ist erst der Anfang, eine ganze Reihe weiterer Betriebe wird folgen. Private Haushalte leiden vorerst unter hohen Spritpreisen, weshalb Rufe nach der Einführung von Preisobergrenzen laut werden. Sie sind aber keine Lösung, weil sie nichts an der Ursache stark steigender Preise ändern. Vielmehr verknappen sie das Angebot und verschärfen damit die Lage. Und sie hemmen die Innovation, die unter dem Druck hoher Preise besonders gut gedeiht.

Wenn die Politik helfen will, soll sie die exorbitant hohe Last an Steuern und Sozialabgaben senken, um die Kaufkraft der Bürger zu stärken. Hinzu kommen zielgerichtete Zuschüsse für einkommensschwache Haushalte. Und bis alternative Energieträger so weit sind, eine wirkliche Alternative zu sein, werden wir uns von der einen oder anderen Lebenslüge verabschieden müssen. Etwa von jener, dass der Umstieg auf grüne Energien günstig zu schaffen und eine sichere und saubere Energieversorgung ohne Kernreaktoren möglich ist.