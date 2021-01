Rainer Nikowitz: Barcelona gegen Stripfing

Das Match war natürlich von vornherein unfair, die anderen hatten nie auch nur den Funken einer Chance. Wie denn auch? Die Amerikaner unter dem Trottel Trump? Die Briten unter dem Scharlatan Johnson? Oder gar das noch dazu winzige Israel unter dem Korruptionisten Netanyahu? Lachhaft!

Darum grenzt es ja auch an ein Wunder, dass es all diese Quasi-Failed-States geschafft haben, jetzt schon Impfquoten zu haben, von denen die Europäische Union offenbar noch in ein paar Monaten träumen wird. Mehr Glück als Verstand, diese Dilettanten, echt jetzt.

Wir hingegen? Der alte Kontinent? Gereift in jeder nur erdenklichen Hinsicht? Vereint und stark, wie wir eben nun einmal sind? Wir haben natürlich in den Verhandlungen alles an Human Firepower, geballtem Know- how und auch ebenso cleverem wie toughem Verhandeln aufgeboten, was uns zur Verfügung steht: die EU-Gesundheitskommissarin! Aus Zypern! Nimm das, Big Pharma!

Die Dame, die dafür gesorgt hat, dass der Rest der Welt wie zum Beispiel auch Serbien (Impfquote derzeit mehr als doppelt so hoch wie in der EU) oder die Seychellen (zehn Mal so hoch!) neidisch nach Europa blicken kann, heißt Stella Kyriakides. Sie saß lange Jahre in einem Parlament, das folgenschwere Entscheidungen für ein Land, das um 1000 Quadratkilometer kleiner ist als Salzburg, zu treffen hatte. So musste sie sich sicherlich endlos den Kopf darüber zerbrechen, wie man denn die Olivenölexportquote steigern könnte. Oder aber auch darüber, wie viel Kohle man jetzt genau von russischen Oligarchen verlangt, wenn man ihnen einen EU-Pass verkauft, den sie für die Vermeidung unbotmäßiger Probleme bei der Schwarzgeldveranlagung nun einmal brauchen.