Franz Schellhorn: Das große Impfversagen

Es gibt Dinge, die sollte man in Corona-Zeiten besser bleiben lassen. Genesenen sei dringend empfohlen, sich nicht zu lange im Internet herumzutreiben, um nach möglichen Langzeitfolgen der überstandenen Krankheit zu suchen. Das würde die berechtigte Freude über das Glück im Unglück trüben. Und jene, die sehnlichst auf eine Impfung warten, sollten sich tunlichst von der Website „Our World in Data“ der Oxford University fernhalten. Andernfalls könnte die Hoffnung auf eine möglichst rasche Immunisierung einen empfindlichen Dämpfer erleiden und der Zorn „auf die da oben“ sprunghaft ansteigen. Mittlerweile ist ja nicht mehr zu übersehen, dass auffallend viele europäische Länder bei der Impfung sagenhaft hinterherhinken.

Wurden in Israel bereits 50 Prozent der Bevölkerung zumindest ein Mal gegen Corona geimpft, waren es Großbritannien 11, in den USA 7 und in Europa gerade einmal 2 Prozent. Während in Israel schon Teenager immunisiert werden, haben hierzulande 80-jährige Hochrisikopatienten noch nicht einmal einen Impftermin bekommen. Weil es weder ausreichend Impfstoff noch die logistischen Voraussetzungen für eine zügige Verabreichung gibt. Österreich ist damit nicht allein, in den meisten EU-Staaten läuft es kaum besser. Das ist schon deshalb beachtlich, weil ja mitten in Europa ein hocheffektives Vakzin gegen das Virus entwickelt wurde. Es grenzt an ein Wunder, dass das der kleinen deutschen Firma BioNTech innerhalb von nur acht Monaten gelungen ist. Nur ist besagter Impfstoff ausgerechnet in Europa Mangelware.

Nicht viel besser sieht es mit der gleichwertigen Alternative von Moderna (USA) aus, noch viel schlechter mit dem britisch-schwedischen Impfstoff AstraZeneca, auf dem viele EU-Staaten ihre Impfstrategie aufgebaut haben. Erst unlängst kündigte der Hersteller an, seine Lieferungen an die EU wegen Problemen bei einem belgischen Zulieferer bis Ende März um 60 Prozent kürzen zu müssen. Die EU pocht auf die Erfüllung der vertraglich zugesicherten Lieferungen. Diese vertraglichen Verpflichtungen würde es aber gar nicht geben, wie AstraZeneca-Chef Paul Soriot gegenüber der italienischen Zeitung „La Repubblica“ meinte. Die EU-Kommission habe drei Monate später als die Briten bestellt, wollte aber zur selben Zeit beliefert werden. Deshalb habe es nur das zugesicherte Bemühen gegeben, alles zu tun, um die angekündigten Liefermengen auch einzuhalten.