Rainer Nikowitz: Bobo-Balgen

Leider fehlte beim roten Hochamt in Krems aber wieder einer. Schilfbürger Hans Peter Doskozil entschied sich diesmal zwischen seinen Paraderollen als nach Wien hinaufkeifender Terrier oder gekränkter Unverstandener wieder einmal für Letztere und ließ aus der Ferne nur die erstaunlich sinnbefreite Forderung vom Stapel, die SPÖ müsse auch gegen Amtsinhaber Alexander Van der Bellen einen Bundespräsidentschaftskandidaten ins Rennen schicken. Ihn selbst aber nicht, die vorprogrammierte krachende Niederlage samt anschließender Beendigung der politischen Karriere soll natürlich lieber jemand anderer einstecken.

Selbstverständlich war der Abwesende aber Thema. Rendi-Wagner richtete ihm später im „ZIB 2“-Interview aus, er sei unsolidarisch. Na ja, eh. Es ist allerdings auch nicht ganz leicht, demonstrative Solidarität mit jener Frau an den Tag zu legen, deren Job man dringend haben möchte. Und von dem man mittlerweile mit einiger Sicherheit weiß, dass man ihn nicht kriegen wird. Und zwar natürlich nicht, weil Pamela Rendi-Wagner es so will. Sondern weil Doskozil längst auch Michael Ludwig auf den Geist geht. Dem ist es eben nicht wurscht, wer unter ihm Parteichef ist. Das ist alles verständlich, Doskozil hat sich innerparteilich mit seinem gar forschen Zug zum Tor selbst ins Out gestellt. Das Blöde für die SPÖ ist nur: In Wirklichkeit hat er recht.

Wenn die Roten gewinnen wollen, müssen sie ihn aufstellen. Besser noch gleich Michael Ludwig, aber der will ja nicht. Aber jedenfalls: nicht Rendi-Wagner. Doskozil würde versuchen, jene Wähler, die einst rot wählten, dann zur FPÖ abwanderten, von der sie wiederum Sebastian Kurz klaute, zumindest zum Teil zurückzuholen. Für die ist Rendi-Wagner kein Angebot, like it or not. Obwohl die Chancen im Moment alles andere als schlecht stünden, mit einer am Boden liegenden ÖVP und einer unter Kickl endgültig in hirnverbrannten Obskurantismus abgeglittenen FPÖ. Doskozil würde sich am Vorbild der erfolgreichen dänischen Sozialdemokraten orientieren, mit eindeutig linker Sozialpolitik und eher nicht so linker Sicherheits- und vor allem Migrationspolitik. Mittlerweile antwortet zwar auch Rendi-Wagner auf die Frage, wie sie Letztere denn sehe, mit dem Stehsatz: „2015 darf sich nicht wiederholen!“ Das heißt im Kern eigentlich … äh, nichts, aber schon danach wirkt sie immer, als wolle sie sich dringend selbst den Mund mit Seife auswaschen.

Selbst Michael Ludwig, heute völlig unumstritten, hat damals die Kampfabstimmung um den Wiener Chefsessel gegen Andreas Schieder als Kandidat der „Flächenbezirke“ gewonnen. Über die man innerhalb des Gürtels, also in jener Fraktion, aus der Rendi-Wagner kommt, gerne wegen rechten Abweichlertums die Nase rümpft. Es gibt aber kaum Zweifel, wer mehrheitsfähiger ist. Sich wieder einmal nur mit den Grünen um die Bobos zu balgen, wird ebenso wieder einmal nicht reichen.