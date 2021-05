Rainer Nikowitz: Putsch

Die Mails … Dem Finanzminister stiegen beinahe Tränen der Rührung auf, als er am Morgen die nächtliche Kampfstelle inspizierte und all die Kästen voll mit seinen gebündelten Gedanken sah. Mit denen war ja damals alles so richtig losgegangen. Da hatte sich die vorher schon in höchstem Maße unbotmäßige Justiz endgültig die Maske von der hässlichen Fratze gerissen und ihre wahren Absichten, die ja mit einer Gerechtigkeit im modernen Sinn nie etwas zu tun gehabt hatten, sondern immer schon nur schlecht verhüllte Umsturzvorbereitungen gewesen waren, endgültig enttarnt. Sie hatte damit den Boden für den Putsch bereitet. Wegen ihrer unfassbaren Exekutionsanordnung an den Bundespräsidenten hatte der tatsächlich überlegen müssen, ob er im Fall des Falles gleich die Infanterie ins Finanzministerium schicken – oder erst lieber die Artillerie Vorarbeit leisten lassen soll.

In welcher Verfassung war dieser Gerichtshof denn bitte? Wie hatte man den armen Mann in so eine unmögliche Situation bringen können? Der hatte ja damals ganz erledigt ausgesehen bei seiner Pressekonferenz. Ja, wenn da ein anderer gestanden wäre, okay. Wolfgang Sobotka zum Beispiel. Der hätte die Depesche mit der Exekutionsanordnung wahrscheinlich vor laufenden Kameras aufgegessen – und die Debatte dann mit einem in seiner Partei einzig in diesem Fall als Diminutiv gestatteten Bäuerchen für beendet erklärt.