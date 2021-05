Rainer Nikowitz: Rechtersprechung

Ziel der Reform muss selbstverständlich sein, die Unschuldsvermutung schon aufgrund der Zugehörigkeit zur ÖVP in eine immerwährende Unschuldsgewissheit umzuwandeln, so will es der wichtige Teil der Regierung und so will es auch das Volk zu 38 Prozent – also mit absoluter Mehrheit. Leider wurden die ersten diesbezüglichen, grundvernünftigen Ansätze sofort wieder durch den Dreck gezogen. Dass man Wolfgang Sobotka nach seiner Anregung, Abgeordnete vor Untersuchungsausschüssen endlich von dieser mehr als lästigen Wahrheitspflicht zu befreien, gleich als notorischen Lügenbolzen und damit schlechten Christen hingestellt hat, spricht Bände. Dabei hatte er gar nicht dazugesagt, dass das selbstverständlich nur für ÖVP-Abgeordnete gelten solle. Und auch nicht nur vor Untersuchungsausschüssen, sondern generell. Aber was nicht ist, wird mit Sicherheit noch kommen, die ÖVP wurde ja nicht zum Alleineigentümer Österreichs gewählt, um sich dann beim Regieren einen Hemmschuh nach dem anderen anziehen zu lassen. Wobei: In vielen Bereichen, in denen die lebensfremde Justiz zum Glück nichts mitzureden hat, ist Sobotkas Genieblitz ohnehin schon umgesetzt. Man denke da nur an Wahlkämpfe. Oder so ziemlich jedes Interview.