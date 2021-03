Rainer Nikowitz: Regionalliga Ost

Mikl-Leitner: Und in mein Ohr hör i dauernd: De Leit machen nimmer mit! Des is schee langsam wie a Tinnitus.

Doskozil: Was helfen de besten Maßnahmen, wenn si niemand dran halten will? Des is wie …, wie …

Mikl-Leitner: …wie beim Tempolimit auf der Autobahn!

Doskozil: Oder dem Strafgesetzbuach.

Mikl-Leitner: Oder … der Lohnsteuer!

Doskozil: No genau! Wer zahlt heut no Lohnsteuer? Niemand!

Mikl-Leitner: Wobei, eins muss i scho in aller Klarheit sagen: Niederösterreich is voll gegen Corona!

Doskozil: Oder aber a: voll mit Corona!

Mikl-Leitner: Heast! Net sei lustig!

Doskozil: Okay, okay! Des Burgenland is natürlich a voll gegen Corona.

Mikl-Leitner: Und ma derf da auch net tatenlos zuaschauen.

Doskozil: Naa! Ma muss da scho Maßnahmen setzen.

Mikl-Leitner: Oba:

Beide: Do net bei uns!!