Rainer Nikowitz: Russisches Ei

Jetzt im Moment waren diese Sanktionen durchaus ein wenig unangenehm, das musste Wladimir einräumen. Wobei: natürlich nicht für ihn persönlich. Und die anderen Russen waren erstens Kummer gewöhnt - und ihm zweitens vollkommen wurscht. So zwang man Wladimir nicht in die Knie. Niemand zwang einen Russen in die Knie. Wobei, so ganz stimmte das auch wieder nicht. Vor ein paar Jahren hatte Wladimir einmal Medwedew direkt vor sich in die Knie gezwungen und der hatte ihm dann irrtümlich einen…, äh. Aber das konnte er leider auch nicht. Und daran konnte man wieder einmal sehen, wie zerstörerisch diese andauernde schwule Propaganda der ganzen Drogensüchtigen im Westen war, wenn selbst ein starker Mann wie Medwedew davon krank wurde und beinahe einen noch viel stärkeren Mann angesteckt hätte.

Einen unfassbar starken Mann nämlich, der bei seinen alljährlichen FKK-Urlauben in Sibirien – vor allem Nacktreiten konnte Wladimir sehr empfehlen, das war echt grenzgeil, überhaupt im Trab; für die Image-Fotos zog er sich dann, widerstrebend aber doch, schon immer eine Hose an – der also dort im Baikalsee gewohnheitsmäßig reihenweise 20, ach, was sag ich, 50!-Kilo-Hechte mit bloßen Zähnen fing – aber trotz aller Stärke dermaßen panische Angst vor Covid hatte, dass alle Besucher durch einen Tunnel mussten, in dem sie mit Desinfektionsmitteln besprüht wurden. Und selbst dann durften sie dem sehr großen Vorsitzenden – der leider nicht einmal 1,70 m war; das und sein winziger Penis war natürlich mit ein Grund für seine ungeheure Selbstsicherheit, die er ja auch nicht hinter seinen Atomraketen verstecken musste – nicht näher als 20 Meter kommen. Darum ja auch die ständigen geschmackssicheren Inszenierungen mit leeren Hallen und grotesk riesigen Tischen, über die die ganze Welt lachte. Ja, lachte! Wladimir wusste das genau. Und darum schnippte er sich jetzt auch sein Antidepressivum in den Mund, drehte sich auf die andere Seite und zog sich die Decke über den Kopf. Bevor er wieder einschlief, murmelte er noch schwach: „Weiterschießen!“

P.S.: In eigener Sache: Danke für die vielen besorgten Nachfragen (Ist er gefeuert? Oder tot??) wegen meines Ausfalls vergangene Woche. Es war mein zweiter in 22 Jahren – und ich bin wild entschlossen, es zu keinem dritten kommen zu lassen. Ich bin wieder gesund, kein Grund zur Sorge.