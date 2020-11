Rainer Nikowitz: STOP THE COUNT!

Überhaupt, diese Sache mit dem Zählen. Wie kann es nicht einsehbar sein, dass das Zählen einzustellen gewesen wäre, wenn Trump vorn lag, aber natürlich weitergehen musste, wenn er hinten war? Was heißt hier Logik? Davon steht nichts in der Bibel. Und auch auf keinem Wunschkennzeichen in Alabama.



Die zweite Möglichkeit zum Betrug war neben dem Verschwindenlassen von Trump-Stimmen klarerweise das Produzieren von zusätzlichen Biden-Stimmen im großen Stil, vor allem bei der Briefwahl. So haben Tausende Tote ihre Stimme zur Post gebracht. Tausende Hirntote haben es gesehen. Einer Gruppe von evangelikalen Fallenstellern in Alaska ist darüber hinaus Gott in Gestalt eines Karibus erschienen und hat ihnen erzählt, dass der Teufel in Gestalt von Meryl Streep insgesamt 452.000 Stimmen in insgesamt sieben Bundesstaaten für Biden abgegeben habe. In New Schweinfurt, Kentucky, haben die Romulaner mit ihren 3D-Druckern



Blitze, überall Blitze und diese Stimmen. Elvis hat mich angerufen. Er lässt grüßen. Hatari! Hatari! Der Goldfisch fliegt Überschall. Nach Atlantis, hören Sie? Dort hat er übrigens auch gewonnen. Easily! Und darum müssen wir etwas unternehmen! Sonst so sad. Rosebud. Verstehen Sie? Hallo??