Es ist zu hoffen, dass Herbert Kickl – wie ja eigentlich immer – auch diesmal zum Trendsetter wird. Einer muss schließlich jetzt endlich einmal damit anfangen, der Wahrheit zu ihrem Recht zu verhelfen. Denn noch nie war es moderner, einfach so, ohne den geringsten Beweis haarsträubendste Lügen in der Öffentlichkeit zu verbreiten. Aber endlich stellt sich dem jemand in den Weg. Herbert. Also ein Mann, der jeden Tag die Wahrheit sagt. Manchmal sogar mehrmals.



PR-Altmeister Wolfgang Rosam hatte die völlig unhaltbare These aufgestellt, Kickl könnte entgegen den von ihm verbreiteten, unumstößlichen wissenschaftlichen Überzeugungen möglicherweise sogar selbst gegen Corona geimpft sein. Diese linkslinke Ehrabschneidung kann ein Mann aus Kruppstahl natürlich nicht unangefochten auf sich sitzen lassen – und das völlig zu Recht. Zum einen wird bei dieser Behauptung böswillig außer Acht gelassen, dass jede Injektionsnadel selbstverständlich an Herberts mit Bitterstoffen, also dem Drachenblut der Neuzeit, imprägnierter Haut zerschellen würde – eine Impfung also schon aus Gründen seines außerordentlich starken Immunsystems gar nicht möglich sein würde. Aber nicht genug damit, dass Herbert hier als nahezu unautochthoner Schwächling hingestellt wird, der mRNA für sein BDSM braucht, wird ja natürlich darüber hinaus auch noch mehr oder minder unverblümt angedacht, dass der Herbert eventuell kein völlig grader Michl sein könnte. Eine Idee, die einem ja bisher eigentlich noch bei keinem FPÖ-Politiker der letzten 30 Jahre gekommen ist.