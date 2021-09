Wie geheim darf die Impfung sein?

Schnüffeleien

„Sind Sie geimpft?“ Zugegeben: Manche Fragen erzeugen Bauchweh. Fühlen sich aufdringlich an. Doch gerade bei der Impfung ist das Private auch Politisch, weil der Schutz des Kollektivs von privaten Entscheidungen mit abhängt und Politiker öffentliche Personen sind. So erfuhren wir, dass der Bürgermeister von Wels, Andreas Rabl, geimpft ist und an die Sicherheit des Impfstoffes glaubt; der genesene Chef der FPÖ-Oberösterreich, Manfred Haimbuchner, sich wohl impfen lässt, sobald sein Antiköperspiegel unter eine kritische Schwelle fällt; der ebenfalls genesene Ex-FPÖ-Chef Norbert Hofer bereits die dritte Impfung anpeilt. „Ich bin aufgrund der Faktenlage überzeugt, dass die Impfung schützt.“ Unsere Story deckte sich mit den Recherchen der „Kronen-Zeitung“, die ebenfalls Impfstoff schnüffelte und zum Schluss kam: Außer FPÖ-Chef Herbert Kickl ist der Großteil der blauen Spitzenpolitiker offenbar geimpft. Das dürfen FPÖ-Sympathisanten schon wissen, die sich durch die - nach außen hin impfskeptische Haltung – ihrer Partei bestärkt sahen, den Stich zu verweigern.