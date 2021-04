Rainer Nikowitz: Unschuld am Sande

Ganz so, als ob das seine Schuld wäre, wenn jemand nicht und nicht einsehen wollte, was selbstverständlich auch in einer Pandemie Dreh- und Angelpunkt aller heimischen Politik zu sein hatte: Bewahrung und Förderung des Ruhms des Kanzlers! Konnte es denn ein hehreres Ziel geben? Was war daran bitte so ungeheuer schwer zu verstehen?

Es war natürlich sonnenklar, wer für diese Verrohung der politischen Sitten, die er seit den ungeheuren Intrigen eines Reinhold Mitterlehner gegen den Retter des Abendlandes so nicht mehr erlebt hatte, verantwortlich war: alle anderen. Da war natürlich einmal die Opposition in die Pflicht zu nehmen, die gerade jetzt nichts Besseres zu tun hatte, als an verkorksten Impfplänen herumzumäkeln oder gar die ordentliche Beschäftigungspolitik der Türkisen vor einem euphemistisch „Untersuchungsausschuss“ genannten Femegericht in den Dreck zu ziehen.