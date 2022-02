Rainer Nikowitz: 0 aus 45

Rendi-Wagner: Des gibt's ja net! Da bin ich staatstragend und mach bei eurer Idee mit - und dann des?

Nehammer: Was soll i denn machen? Der ORF sagt, er will net auf unseren Zuruf hin reagieren.



Rendi-Wagner: Dabei habt's doch extra den Wrabetz durch einen Parteiwurschtl ersetzt! I sag des ja ungern, aber: Unterm Kurz hätt's des net geben.

Nehammer: Aha. Wollt's jetzt also doch an Regierungsfunk oder wie?



Rendi-Wagner: Na ja... Irgendwann werden wir ja schließlich a wieder in der Regierung sein.

Nehammer: Wer's glaubt.

Rendi-Wagner: Aber warum habt's denn um Himmels willen net vorher gfragt, ob de des machen wollen?

Nehammer: Wer kann denn bitte mit so was rechnen? Und außerdem: Es war eh scho alles so kompliziert mit der Impfpflicht. Da hamma halt vergessen