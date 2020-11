Rainer Nikowitz: You're fired!

Donald griff zum Telefon und sagte: "Pentagon." Und dann: "Vergesst Puerto Rico. Neues Ziel: Washington! Keine Sorge, ich geh in den Bunker! Do you copy??"



Aber Wo hatte Melania bloß wieder den Koffer mit den Raketenabschusscodes hingeräumt? Das machte sie absichtlich, das war klar. Sie konnte ihm nicht weismachen, dass sie den tatsächlich immer wieder mit ihrem Schminkkoffer verwechselte. Sie war ja nicht dämlich. Hätte sie Donald sonst geheiratet? Und außerdem: Was machte sie überhaupt immer wieder in seinem Schlafzimmer? Nicht das, wofür sie an sich einmal vorgesehen gewesen wäre, so viel war klar. Jetzt, wo es egal war, konnte er sich ja endlich von der Träne scheiden lassen. Die Ehe war ja schließlich nur heilig, solange man noch um die Wiederwahl kämpfte. Jetzt würde er sich einfach eine 25-jährige Texanerin mit Schlauchbootlippen und mehr Silikon im Balkon als in sämtlichen Fugen der Glasfassade des Trump-Towers zusammen besorgen. Die Second Lady quasi. Passend zum Second Term. Der heute begann. Da duldete er aber garantiert keine Befehlsverweigerung.



Donald räusperte sich also und sagte dann mit fester Stimme: "123456789. Und los!"