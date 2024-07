Im Namen des Patriotismus

Angeführt wird die Fraktion vom Spitzenkandidaten des Rassemblement National (RN) bei den EU-Wahlen sowie bei den Parlamentswahlen in Frankreich, Jordan Bardella. Der RN stellt mit 30 Abgeordneten die größte Partei in der Gruppe, die insgesamt auf 84 Abgeordnete aus zwölf Ländern kommt. Damit sind die „Patrioten“ die drittgrößte Fraktion im EU-Parlament nach der konservativen EVP und der sozialdemokratischen S&D. Die europaskeptischen bis rechtspopulistischen „Europäischen Reformer und Konservativen“ unter Führung der Fratelli d’Italia kommen nur noch auf Platz vier.

Jahrelang haben Europas Rechtsextreme und Rechtspopulisten versucht, sich zu einer großen Fraktion zusammenzuschließen, Anfang der Woche war es dann so weit. Im Europäischen Parlament in Brüssel präsentierte FPÖ-Delegationsleiter Harald Vilimsky gemeinsam mit seinen Mitstreitern die „Patrioten für Europa“.

In der neuen Fraktion hat auch die ungarische Fidesz von Viktor Orbán eine Heimat gefunden. Als sich die „Patrioten“ in Brüssel versammelten, war Ungarns Regierungschef gerade von seiner „Friedensmission“ in Moskau zurückgekehrt. Der Besuch kurz nach Beginn der ungarischen Ratspräsidentschaft sorgte EU-weit für Kritik, in Brüssel wurde sogar erwogen, Ungarn die sechsmonatige Ratspräsidentschaft wieder abzunehmen.

In der neuen Fraktion störte das Treffen mit Wladimir Putin offenbar niemanden. Dabei war der Umgang mit Russland lange der größte Stolperstein im Vorhaben, Europas Rechte zu vereinen. Während Rechtspopulisten aus dem Baltikum und aus Osteuropa, allen voran die polnische PiS, in Putin den Hauptfeind sehen, suchten andere die Nähe zum Kreml. Doch die PiS ist der neuen Fraktion nicht beigetreten, und der einzige Balte, Abgeordneter der rechtspopulistischen Partei „Lettland zuerst“, zeigt sich von der Russland-Nähe seiner Fraktionsfreunde unbeeindruckt.