Doch die rechtliche Schuldfrage für diese kriminellen Versäumnisse bleibt offen, und das ist für die Kirche ein Schandfleck und für die staatlichen Justizbehörden ein Auftrag: alles zu tun, um diese Delikte vor Gerichte zu bringen. Das geschieht bei individuellen Missbrauchstätern, nicht aber bei denen, die für die Geheimhaltung und die Vertuschung verantwortlich waren. Sie ermöglichten es, dass aus Tätern Serientäter wurden.

Die Behauptung, der Vatikan habe keine Handhabe über das Verhalten von Priestern und Bischöfen in den Ortskirchen, und sei deshalb für die Praxis von Geheimhaltung und Versetzung von Tätern nicht verantwortlich, ist fadenscheinig. Sie wurde in diesem Fall wie auch bei Verfahren in den USA vorgebracht. Doch dagegen spricht, dass eine Organisation, die sogar ein Eheverbot ihrer Funktionsträger in aller Welt zentral verordnet, selbstverständlich die Autorität in Fragen des Umgangs mit Missbrauchstätern hat.

Einer der Richter des EGMR kam tatsächlich zu einer anderslautenden Meinung, die auch veröffentlicht wurde. Er argumentiert, dass der Vatikan von Rom aus Bischöfe ernennt und entlässt und ganz offensichtlich kraft seiner hierarchischen Macht bestimmt habe, wie mit Missbrauchstätern umgegangen wurde.

Eines spricht ganz sicher dafür, die Immunität in einem solchen Fall außer Kraft zu setzen: Bei keiner anderen weltweit agierenden Organisation, Glaubensgemeinschaft oder sonstigen Institution würde die internationale Gemeinschaft zögern, alle bestehenden Regeln zu ändern, damit eine strafrechtliche Verfolgung möglich ist.

Das letzte richterliche Wort ist ohnehin noch nicht gesprochen. Die unterlegene Partei hat drei Monate Zeit, um zu verlangen, dass die Große Kammer des EGMR sich des Falles annimmt.

Danach bleibt nur noch das Jüngste Gericht.