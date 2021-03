Robert Treichler: Sind Sie Zerstörer oder Patriot?

China rechtfertigt derartige Maßnahmen einerseits mit dem Hinweis darauf, dass es eine „sozialistische“ Variante von Demokratie mit chinesischen Charakteristika entwickelt habe, und andererseits mit der Behauptung, auch in westlichen Demokratien seien Einschränkungen bei Kandidaturen üblich. Die staatliche Nachrichtenagentur „Xinhua“ nennt als Beispiel die USA, wo Mitglieder des Senats bei Amtsantritt einen Eid auf die Verfassung ablegen müssen. Dieser formelle Akt hat allerdings mit einer Vorauswahl der Kandidaten auf Basis einer undurchsichtigen Definition des Begriffs „Patriotismus“ nichts zu tun.

Wahrscheinlich kann man Chinas Verständnis von Demokratie nur begreifen, wenn man zunächst seine Verfassung liest. In Artikel 2 ist bereits die Herrschaft der Kommunistischen Partei – als einziger Partei – festgeschrieben, womit eines der grundlegenden Elemente der Demokratie, nämlich der Machtwechsel durch Wahlen, von vornherein ausgeschlossen wird.

All das ist gewachsene Tradition seit der Staatsgründung im Jahr 1949. Neu ist, dass der chinesische Apparat in Hongkong auf eine Bürgerschaft trifft, die sich dieser kommunistischen „Min Zhu“ nicht so einfach unterwerfen will. Die chinesische Führung verweist erbost – und nicht zu Unrecht – darauf, dass Hongkong nun wieder Teil der Volksrepublik sei, doch die Opposition in der Metropole hat das Versprechen „ein Land, zwei Systeme“ noch deutlich im Ohr und will Hongkongs Form der Demokratie in einem frei gewählten Parlament selbst bestimmen.

Diese Auseinandersetzung zwischen dem kommunistischen Regime der aufstrebenden Weltmacht und einer zum Teil durch westliches Denken geprägten Bevölkerung zeigt, wie China in solchen Fällen handelt. Und das sollte uns – dem Westen – allein wegen der Unterdrückung legitimer Sehnsüchte der Bewohner von Hongkong nicht egal sein; Aber mehr noch dient der Konflikt als Warnung für zukünftige Auseinandersetzung auf globaler Ebene.