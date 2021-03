Robert Treichler: Urbi et Orbán

Dass die ÖVP-Abgeordneten mit Ausnahme des von der Parteiführung ungeliebten Othmar Karas sich bei der Abstimmung innerhalb der EVP-Fraktion Orbán gegen Weber und damit an die Seite des illiberalen Ungarn stellten, ist befremdlich. Ihr Argument lautete – und lautet auch jetzt noch –, dass man im Dialog mehr erreichen könne. Von Fortschritten war jedoch in den vergangenen Jahren keine Spur, im Gegenteil. Die ÖVP ließ nie erkennen, wo sie die Grenze des Zumutbaren zog, und verdammte so die Wertegemeinschaft zur Wertlosigkeit.

Dabei muss man nicht mal konservativ sein, um laut auszusprechen, was am Konservativismus verdienstvoll und wichtig für die Gesellschaft ist: darauf zu achten, das Bewährte nicht leichtfertig zu gefährden, die Freiheiten des Individuums zu schützen, die Ordnung zu sichern … Dass jemand, der die Rechtsstaatlichkeit untergräbt, die Medienfreiheit entsorgt, die liberale Demokratie verspottet, da nicht reinpasst, leuchtet jedem ein.

Der Wunsch scheint ebenso fromm wie erfüllbar: Könnten die Konservativen bitte den Konservativismus bewahren? Dankeschön.

Ein heikler Punkt folgt allerdings noch. Politische Hygiene ist für sich genommen eine gute Sache, noch besser allerdings wird sie, wenn sie das gewünschte Ergebnis bringt. Dass Orbán sich eine neue Fraktion suchen muss, hilft seinen Landsleuten in ihrem Bedürfnis nach Rechtsstaatlichkeit noch nicht weiter. Mit anderen Worten: Die Anstrengungen, Ungarn auf den Weg zu einer liberalen Demokratie zurückzuführen, müssen jetzt erst richtig losgehen. Diese Verantwortung lastet auf allen, nicht nur auf Orbáns früheren Parteifreunden in der EVP.

Die Frage „Was tun mit den Rechten?“ bleibt der politische Denksport des 21. Jahrhunderts. Jede Woche kommt mindestens eine neue Rätselaufgabe dazu. In Italien holt Ministerpräsident Mario Draghi die Lega, die Partei des Rechtspopulisten Matteo Salvini, in seine Koalition. Ist das klug? Die französische Regierung lässt die rechtsextreme „Identitäre Bewegung“ auflösen. Ist das vertretbar? Das Verwaltungsgericht in Köln untersagt dem deutschen Verfassungsschutz – zumindest vorerst –, die gesamte AfD als Verdachtsfall einzustufen. War es ein Fehler, mit diesem Instrument frontal auf die Partei loszugehen?

Wer auf all das eine rasche, einfache Antwort parat hat, möge sie für sich behalten!