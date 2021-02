Robert Treichler: Pandemie, Pass und Privilegien

Richtig ist, dass wir weit davon entfernt sind, dass sich jeder demnächst impfen lassen kann. Die überwältigende Mehrheit wird demnach in absehbarer Zeit nicht in den Genuss eines Grünen Passes und dessen Vorteilen kommen. Aber wenn Einschränkungen, die nötig sind, um die Pandemie zu beherrschen, für Leute aufgehoben werden, bei denen diese Einschränkungen keinen Sinn ergeben, dann hat das prinzipiell nichts mit Privilegien oder Diskriminierung zu tun. Es sei denn, die Impftermine würden auf diskriminierende Weise vergeben, worauf nichts hindeutet.

Sicherheitsbestimmungen, die auf Basis von nachvollziehbaren Kriterien manchen Leuten Zugang gestatten und anderen nicht, sind wahrlich nichts Neues: Wer in ein Land reisen möchte, in dem Gelbfieber grassiert, muss bei der Einreise seit jeher eine Gelbfieber-Impfung vorweisen. Wer keinen C-Führerschein hat, darf kein schweres Fahrzeug lenken. Nichtschwimmer dürfen nicht ins tiefe Becken.

Ob die Beschränkungen für die Nichtgeimpften tatsächlich erforderlich sind, müssen die Gesundheitsbehörden ohnehin belegen. Das taugt nicht als Einwand gegen den Impfpass, sondern allenfalls gegen die getroffenen Maßnahmen. Die Aufhebung jeglicher Maßnahmen für Personen, die nachweislich weder gefährdet sind, noch jemanden gefährden können, ist logisch.

Wie ungerecht ist unsere Welt bei der Verteilung der Impfungen? Zunächst ein unbestreitbares Faktum: Sie ist tausendmal gerechter, als sie es früher war. In der Ära vor Demokratie und Rechtsstaat wäre der Zugang zu rettenden Impfungen fraglos ein Privileg der Reichen gewesen. Heute drohen in New York Strafen bis zu einer Million Dollar, wenn Impfungen entgegen den Regeln an Leute, die etwa dafür bezahlen, verabreicht werden.

Dennoch zeigen Statistiken, dass in den USA weiße Bürgerinnen und Bürger in höherer Zahl zu den Impfstationen kommen als afroamerikanische – auch da, wo weitaus mehr Afroamerikaner leben. Das liegt zum Teil an technischen Hindernissen – wie einfach und rasch funktioniert die Anmeldung –, aber auch an einer Impfskepsis, die unter Afroamerikanern weiter verbreitet ist. Einer der Gründe dafür scheint zu sein, dass Afroamerikaner in der Vergangenheit auf skandalöse Weise für medizinische Tests zwangsverpflichtet wurden. Berüchtigt ist eine Syphilis-Studie in den 1930er-Jahren, bei der man erkrankte Afroamerikaner sterben ließ, obwohl es damals bereits Heilungsmöglichkeiten gab.