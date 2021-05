Robert Treichler: Ouf!

Das Gesetz begnügt sich nicht bloß damit, die Quote zu verordnen, es sieht auch vor, dass Plätze in Kindergärten bevorzugt an Kinder von Alleinerzieherinnen vergeben werden und dergleichen.

Das sind reale Veränderungen im Wirtschaftsleben, die die Karriere von sehr vielen Frauen betreffen – oder besser: befördern. Sprachlich ändert sich hingegen gar nichts. „Führungskraft“ heißt im Französischen „cadre“, und ist ein männliches Nomen. Es gilt jedoch als geschlechtsneutral, da es auf Frauen und Männer ohne Abwandlung gleichermaßen anwendbar ist. Macht es die Geschlechter sichtbar? Nein. Denkt man beim Wort „cadre“ eher an Männer oder an Frauen? Wohl eher an Männer. Doch genau das ist keine Frage des grammatikalischen Geschlechts, sondern der Realität. Das französische Wort „mannequin“ ist nämlich ebenfalls ein geschlechtsneutrales, männliches Nomen, und doch denken bestimmt die meisten eher an eine Frau, wenn sie es hören.

Ich weiß nicht, was es braucht und wie lange es dauert, bis weibliche Führungskräfte oder männliche Mannequins in den Bildern, die von Wörtern in unseren Köpfen (angeblich) hervorgerufen werden, gleichberechtigt vertreten sind. Ich bin mir aber sicher, dass es einen riesigen – realen – Unterschied macht, wenn in den kommenden Jahren in Frankreich eine Konferenztür nach einer Vorstandssitzung aufgeht und mindestens 30 Prozent und bald 40 Prozent Frauen herauskommen.

Das schaffen keine Pünktchen und keine noch so ausgeklügelten Endungen, die an Nomen, Partizipien und Adjektiva angehängt werden. Die taugen bloß als Alptraum für Schüler.

Das Gleichberechtigungsgesetz hingegen sollten wir ins Deutsche übersetzen. Und beschließen.