Robert Treichler: Hurra, eine neue Steuer!

Bei dem Begriff Fortschritt denkt man an Computer, künstliche Intelligenz, Krebsforschung und dergleichen, aber ganz bestimmt nicht an eine neue Steuer. Doch jetzt ist die internationale Gemeinschaft drauf und dran, genau in diesem Bereich einen der größten Fortschritte seit Langem zu machen. Eine globale Digitalsteuer soll regeln, dass Online-Unternehmen ihre Gewinne dort versteuern müssen, wo sie ihre Gewinne machen, ohne dass dabei auf überalterte Kriterien wie physische Präsenz geachtet wird. Das ist revolutionär und auf mehreren Ebenen erfreulich.

Das Wichtigste daran ist die Fairness. Digitalkonzerne konnten ihre Gewinne bisher listig dort deklarieren, wo sie kaum Steuern zahlen mussten, während traditionelle Unternehmen ihrem jeweiligen Finanzamt nicht entkommen.

Lange schien es, als wäre Gerechtigkeit in dieser Frage außer Reichweite. Die Staaten konnten sich nicht einigen. Vor allem die USA, wo mit Amazon, Apple, Facebook, Google und Microsoft die „Großen Fünf“ beheimatet sind, wehrten sich gegen eine Steuerpflicht, die de facto nur US-amerikanische Unternehmen betroffen hätte. Die Tech-Unternehmen selbst verspürten verständlicherweise keinen Drang, besteuert zu werden, und so endeten alle Versuche gewissermaßen mit „Error 404 – Die Seite konnte leider nicht gefunden werden.“

Warum könnte es jetzt klappen?

Erstens: Druck. Weil einzelne Staaten – darunter auch Österreich – begonnen haben, Digitalsteuergesetze zu erlassen, bedeutet das für weltweit aktive Konzerne, sich in einem Dschungel von unzähligen nationalen Steuerregeln zurechtfinden zu müssen.

Zweitens: Pragmatismus. Während die US-Administration unter Präsident Donald Trump die Verhandlungen im vergangenen Juni abbrach, ist die Regierung unter dem neuen Präsidenten Joe Biden an einem Konsens interessiert. Ihr Vorschlag: Es sollen nicht ausschließlich US-Konzerne betroffen sein, sondern die 100 größten Konzerne der Welt mit einem Gewinn von mindestens 20 Milliarden. Was nämlich ein „digitaler“ Konzern ist, kann ohnehin nur noch schwer definiert werden, schließlich sind auch Autos längst Computer auf Rädern.

Drittens: Geld. Die Wahrheit ist ein wenig schnöde, aber nicht zuletzt bedeutet eine Steuer für alle Staaten Mehreinnahmen. Und wer will darauf verzichten?

Gleichzeitig mit der globalen Digitalsteuer hat US-Finanzministerin Janet Yellen auch einen Vorschlag für einen weltweiten Mindeststeuersatz für Unternehmen von 21 Prozent für Gewinne im Ausland und 28 Prozent für solche im Inland auf den Tisch gelegt. Wenn alle reichen Staaten dies akzeptieren, würden dadurch Steueroasen trockengelegt, denn wie niedrig auch immer die Steuerpflicht dort sein mag, der Rest auf 21 Prozent wäre zu Hause zu berappen.