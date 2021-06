Robert Treichler: Hey, hey, wer nicht hüpft …

Die SPÖ fordert nun unter anderem, von einem strikten Abstammungsprinzip abzugehen, das die Staatsbürgerschaft eines Kindes an die der Eltern knüpft. Die meisten Staaten praktizieren eine Mischform mit dem sogenannten Geburtsortprinzip, das Kindern die Staatsbürgerschaft zuerkennt, wenn sie im Land geboren sind und da zur Schule gehen. Ist das „links“? Nun, in Frankreich oder in den USA, wo das Geburtsortprinzip stärker ausgeprägt ist, gibt es auch erbitterte Gegner dieser Gesetze: In Frankreich etwa die weit rechts stehende Partei Rassemblement National von Marine Le Pen, in den USA zuletzt Ex-US-Präsident Donald Trump. Angesichts solcher Referenzpunkte ist „links“ relativ. Auch

Liberale und Konservative anderer Länder halten am Geburtsortprinzip fest.

Eine weitere Hürde, die in Österreich Leute davon abhält, Staatsbürger zu werden, sind die relativ hohen Kosten. Die Bundesgebühren betragen bis zu 1115 Euro. Zum Vergleich: Die Gebühren, die für die „Ermittlung der Ehefähigkeit“ zu entrichten sind, um heiraten zu können, betragen 50 Euro. Diese Diskrepanz ist absurd. Der Staat hat ein Interesse daran, dass Menschen heiraten und füreinander Verantwortung übernehmen, er sollte ein ebenso großes Interesse daran haben, dass Menschen sich als Österreicher deklarieren und dies amtlich besiegeln.