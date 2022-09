Jede Woche empfing sie den jeweiligen Premierminister oder die Premierministerin, um sich informieren zu lassen, und allein dieser Schatz an Wissen aus erster Hand ist unermesslich. Elizabeth II. hütete ihn und nahm ihn ebenso mit ins Grab wie ihre Einschätzungen aus den Begegnungen mit allen US-Präsidenten (mit Ausnahme von Lyndon B. Johnson) und Päpsten sowie zahllosen ausländischen Regierungs- und Staatschefs ihrer Amtszeit.

Die Queen vereinte ihre Allgegenwart als öffentliche Figur, Namensgeberin jeder Institution des Landes (Her Majes-ty’s Passport Office, Her Majesty’s Prison Service …), Konterfei auf Briefmarken, Münzen und Geldscheinen mit der völligen Abwesenheit ihrer Person in allen Auseinandersetzungen. Während ihrer Amtszeit trat das Vereinigte Königreich 1973 der Europäischen Union (damals EG) bei und 2020 wieder aus ihr aus. Die Königin thronte in jedem Sinne des Wortes über den Dingen.

Nur so konnte sie das Paradox überwinden, dass sie als Staatsoberhaupt keinerlei formellen Einfluss auf die politischen Geschicke ihres Landes nehmen konnte. Die Königin herrscht, aber sie regiert nicht, lautet das Diktum. Zu Beginn jeder Parlamentssaison trug sie die Rede vor, die der Premierminister verfasst hatte und in der die großen Projekte der Regierung skizziert waren. Elizabeth II. verstand es, diesen seltsamen Akt, der eigentlich ihre völlige Machtlosigkeit veranschaulicht, in ihr Bild einer Regentschaft zu integrieren, die wohlwollend die Demokratie walten lässt. „Meine Regierung“, „meine Minister“, „meine Lords und meine Mitglieder des Unterhauses“ nannte die Königin die gewählten Repräsentanten. Ein offenkundiger Anachronismus, dem Elizabeth II. durch ihre lebenslang geübte politische Zurückhaltung Harmlosigkeit und Glorie verlieh.