Robert Treichler: Warum der Westen siegen muss

Alle drei Argumente dafür, das Wort „Sieg“ nicht in den Mund zu nehmen, haben etwas für sich. Nein, der Westen sollte Putin keinen Vorwand für militärische Provokationen in Richtung NATO liefern. Nein, die Festlegung, welches Szenario eine Niederlage darstellen würde, wäre nicht hilfreich. Und nein, Kriegslüsternheit kann niemand brauchen.

Aber dennoch: Wenn die Ukraine am Ende dieses Krieges ein souveräner Staat ist und die gewählte Regierung unter Präsident Wolodymyr Selenskyj im Amt bleibt, dann wäre das ein Sieg der Ukraine und des Westens. Und genau in diesem Sinne muss dieser Krieg gewonnen werden. Der Grund dafür sind nicht präzivilisatorische Motive und toxische Männlichkeit, sondern das, was man „Weltordnung“ und „Sicherheitsarchitektur“ nennt. Wenn nämlich Putin diesen Krieg gewinnt und die Ukraine zu einem Vasallenstaat Russlands umfunktioniert, dann kann sich Europa nicht mehr sicher fühlen. Es würde bedeuten, dass nicht nur die militärische Abschreckung verloren gegangen ist, sondern dass auch der Versuch, eine neue Form der wirtschaftlichen Abschreckung zu etablieren, gescheitert ist.

Polens Außenminister Zbigniew Rau schreibt in einem Kommentar für das Portal „Politico“: „Wenn Russland im Krieg gegen die Ukraine als Sieger hervorgeht, wird die Anwendung von Gewalt ein neuer Standard in der internationalen Politik.“

Vor diesem Hintergrund müssen alle Anstrengungen der westlichen Allianz betrachtet werden – auch die, zu denen sie sich bisher nicht durchringen konnte. Etwa die umstrittene Frage eines Embargos für russisches Gas. Bleiben die Verträge mit Russland aufrecht, dient dies der Versorgungssicherheit – allerdings im schlimmsten Fall um den Preis der Sicherheit der Grenzen in Europa. Was das konkret bedeutet, zeigen die Bilder aus Charkiw und Mariupol.