Herr Präsident, Donald Trump scheint mit einem Mal sehr böse auf Sie zu sein. Wie konnte das nur passieren?

Putin

Ich kann mir das auch nicht erklären. Man kann mir ja viel nachsagen – aber sicher nicht, dass ich mich in letzter Zeit zu meinen Ungunsten verändert habe.

Nein. Den diesbezüglichen Grad der völligen Perfektion haben Sie zweifellos schon vor längerer Zeit erreicht.

Putin

Danke. Ich mache also in der Beziehung mit meinem Donald das, was ich immer gemacht habe. Und auf einmal stört ihn das? Ich verstehe die Welt nicht mehr. Das nimmt mich emotional schon ziemlich mit.

Das kann ich mir lebhaft vorstellen. Aber leider benimmt er sich wieder einmal wie ein trotziges Kind und liefert jetzt doch Waffen an die Ukraine, unter anderem Patriot-Abwehrraketen.

Putin

Die Bezeichnung ist falsch, das sind natürlich keine Defensivwaffen. Sondern aggressive Terrorinstrumente, mit deren Hilfe die gottgegebenen Landerechte unserer zivilen Luftfahrtsdrohnen in der Ukraine ignoriert werden. So zeigt man keinen Friedenswillen, dagegen müssen wir uns leider weiterhin wehren. Das wird also die uns aufgezwungene Spezialoperation nur verlängern.

Aber Trump hat Ihnen ja zusätzlich auch noch ein gemeines Ultimatum gestellt: In 50 Tagen sollen Sie erkennbare Schritte Richtung Frieden unternehmen. Sonst zückt er seine dicke Zoll-Berta und schießt mit ihr auf jene Staaten, die Ihnen Öl abkaufen.

Putin

Ja. Ich bin zutiefst erschüttert. Was können die bitte dafür? Wie kann man die internationale Ordnung nur dermaßen mit Füßen treten? Einfach blind und bedenkenlos um sich schlagen und souveräne Staaten attackieren?

Ich kann sehr gut nachvollziehen, wie fremd Ihnen dieser Gedanke sein muss. Aber dennoch: Was werden Sie jetzt tun? Wie werden Sie diese 50 Tage nützen?

Putin

Nun, zuallererst muss ich an die Wirtschaft denken.

Und noch so viel Öl wie möglich verkaufen.

Putin

Das auch. Aber vor allem einmal die enormen Lagerbestände in der Raketen- und Drohnenindustrie abbauen. Jetzt sind die Dinger halt nun einmal schon gebaut, da ist es doch nur sinnvoll, sie auch unter die Leute zu bringen.

Und auch viel nachhaltiger. Und abgesehen von der Wirtschaft – wie werden die konkreten Schritte Richtung Frieden aussehen?

Putin

Nun, das ist keine leichte Entscheidung, wie Sie sich vorstellen können. Da werde ich sicher eine ganze Weile grübeln müssen.

Können Sie ungefähr abschätzen, wie lange?

Putin

Ich würde auf plus/minus 49 Tage tippen.

Verstehe. Und am 50. Tag?

Putin

Dann werden die Waffen schweigen! Oder zumindest ein Teil von ihnen.

Tatsächlich? Wow. Wie wird das genau aussehen?

Putin

Wir werden sie mit Schalldämpfern ausstatten.

Also wenn das die ukrainischen Nazis nicht dazu bringt, Sie nicht mehr ständig mit ihren imperialistischen Abwehrraketen zu attackieren, dann weiß ich auch nicht mehr.

Putin

Außerdem werde ich Donald in einer persönlichen Note mitteilen, dass es mir trotz meiner fortgesetzten Bemühungen einfach nicht gelingt, auch nur in die Nähe seines herausragenden Golf-Handicaps zu kommen. Weil er nun einmal um so viel talentierter ist als ich.

Auch diese Geste des guten Willens könnte durchaus mithelfen, den Friedensprozess in die richtige Richtung zu lenken.

Putin

Ich bin es leid, wenn man mir immer nachsagt, dass ich mich keinen Millimeter bewege. Das ist so ungerecht.

Und das Ihnen. Wo Sie sich doch nachweislich Meter für Meter Richtung Westen vorarbeiten.

Putin

Das wird aber nicht anerkannt, wegen dieser schrecklichen Russophobie, die überall geschürt wird. Wir sind leider die Juden von heute.

Das war die FPÖ auch schon mal. Hat der Strache einmal gesagt.

Putin

Oh. Wie geht’s dem eigentlich?

Sagen wir so: Ist neben der Kneissl noch eine Datscha frei? Und eine Stelle als Politberater?

Putin

Mein Herz ist groß.

Umso unverständlicher, dass nicht alle hineinwollen.

Putin

Die Hauptsache wäre natürlich, dass zwischen Donald und mir wieder alles in Ordnung kommt.

Das wird schon werden. Sogar Oasis stehen wieder zusammen auf der Bühne – warum also nicht irgendwann auch wieder Sie beide?

Putin

Das kann ich Ihnen sagen: Weil man sich in unserer Welt leider auf nichts mehr verlassen kann.

Umso wichtiger, dass wenigstens Sie alles tun, um das zu ändern.