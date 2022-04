Siobhán Geets: Gutes Polen, böses Polen

Orbán braucht das Geld aus dem verhassten Brüssel, um seine Wahlversprechen einzulösen. Bleibt es aus, wird ihn das schmerzen.

Und Polen? Das Land hat in dieser größten Flüchtlingskrise in Europa seit 1945 Bemerkenswertes geleistet und Millionen Flüchtlinge aus der Ukraine aufgenommen. Das ist umso erstaunlicher, als Warschau zusammen mit Budapest stets für eine maximal restriktive Asylpolitik gekämpft hat. Die Ukrainerinnen und Ukrainer empfängt Polen nun mit offenen Armen. Dafür kann Warschau mit Milliardenförderungen aus Brüssel rechnen. Die wird es auch brauchen, um die Menschen zu versorgen und zu integrieren.

In der aktuellen Krise scheint sich Polen bis zu einem gewissen Grad rehabilitiert zu haben. Doch die vermeintliche Wiederannäherung an die EU stößt rasch an ihre Grenzen, denn die Regierung treibt den Abbau der unabhängigen Justiz ungehindert voran. Es gibt keine Hinweise darauf, dass sie ihren Kurs ändern will.

Die nationalkonservative Regierungspartei PiS hat Polen in den vergangenen Jahren von einem demokratischen Vorzeigestaat in Osteuropa zu einem Land gemacht, das sich im Eiltempo „autokratisiert“. Sie baut das Justizwesen zu ihrem Vorteil um und setzt Richter unter Druck. Deswegen hat die EU bereits Mittel aus den Corona-Fonds eingefroren.

Womöglich gibt es jetzt ein Zeitfenster, in dem angesichts eines mächtigen gemeinsamen Feindes vieles neu verhandelt werden kann. Doch die Versöhnung zwischen Brüssel und Warschau darf nicht auf Kosten der Demokratie gehen: Die Förderungen für die Versorgung der Flüchtlinge sind die eine, der mögliche Entzug von EU-Geldern wegen Demokratieabbaus die andere Sache. Es darf keinen Rabatt bei der Rechtsstaatlichkeit geben im Austausch für die Leistungen bei der Aufnahme von Flüchtlingen.

Die EU hat den Abbau von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit, wie ihn populistische Führer überall auf der Welt vorantreiben, die längste Zeit mit Bedauern hingenommen. Das betrifft nicht nur Autokraten wie Putin, dem etliche Mitgliedstaaten, darunter Österreich, noch bis vor Kurzem den roten Teppich ausrollten, sondern auch die Populisten innerhalb der EU. Die EU-Kommission ist viel zu lange zögerlich mit Ungarn und Polen umgegangen. Das hat es Leuten wie Viktor Orbán in Budapest und Jarosław Kaczyński in Polen möglich gemacht, den demokratischen Strukturen in ihren Ländern nachhaltig zu schaden.

Wir befinden uns im Übergang zu einer neuen Weltordnung, heißt es jetzt. Die Gestaltung dieser neuen Welt sollten wir nicht den Autokraten überlassen – auch nicht denen aus den eigenen Reihen.