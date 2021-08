Und in Österreich?

Die Wirtschaftspartei ÖVP interessiert sich nicht für Umweltschutz. Das ist insofern inkonsequent, als die allermeisten Unternehmen durchaus Interesse an einem stabilen Klima – und damit an Planungssicherheit – haben. Mittlerweile kommen die Türkisen nicht mehr an dem Thema vorbei. In den besseren Momenten sehen sie die Lösung in neuen Technologien, die uns schon irgendwie retten werden. In den schlechteren übernehmen Politiker wie Sebastian Kurz die Rhetorik von Klimaleugnern des äußersten rechten Randes. (Einen „Klima-Lockdown“ werde es mit ihm nicht geben, meinte er etwa, dabei hatte das auch niemand gefordert.)

In der Debatte über die Erderhitzung sprechen Konservative und Neoliberale gerne von Hysterie, das war auch nach der Veröffentlichung des Weltklimaberichts wieder so. Mich hat das gewundert, immerhin sind das dieselben Leute, die bei jedem Flüchtling an der Grenze in wilde Panik ausbrechen und den Einsatz des Heers sowie härtere Asylgesetze fordern. Es sind auch dieselben, die vor der Einschränkung der persönlichen Freiheit im Kampf gegen die Erderhitzung warnen – ganz so, als wäre es das erste Mal, dass das Recht Einzelner auf unsolidarisches und egoistisches Verhalten im Sinne der Allgemeinheit eingeschränkt wird.

Soll es nicht noch viel schlimmer werden, braucht es einschneidende Veränderungen, auch in unserem Verhalten.

Es wird nicht reichen, auf Kurzstreckenflüge zu verzichten und den SUV einmal in der Woche stehen zu lassen. Auf die Mittelschicht zugeschnittene Lifestyle-Lösungen wie vegane Ernährung und Bahnfahren helfen bestimmt weiter, wenn es um den Schutz der Umwelt und eine Verbesserung der Lebensqualität aller geht. Sie reichen aber nicht aus, um die -Emissionen maßgeblich zu reduzieren.