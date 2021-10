Martin Schulz: „Das macht Kurz zu einer gefährlichen Person“

profil: Viele versuchen jetzt eine Deutung des Charakters von Kurz. Wie ist er so geworden, warum hat er so agiert? Manche führen es auf sein jugendliches Alter zurück, in dem er in Spitzenpositionen aufgestiegen ist. War er zu wenig gefestigt? Ist das der Grund?

Schulz: Nein, das hat nichts mit dem Alter zu tun. Kurz ist ein Karrierist, der mit seiner Prätorianergarde um sich herum ein Grundprinzip hat: Der Zweck heiligt die Mittel. Und der Zweck war: Einer für alle und alle für Sebastian Kurz. Allein die Sprache, die in diesen Chatprotokollen verwendet wird, zeigt, das ist ein Mann am Werke, der selbstverliebt ist und über dieses hohe Maß an Selbstverliebtheit eine Art Gefolgschaft generiert, die es in dieser Form selten gibt.



profil: Und er war politisch erfolgreich.

Schulz: Absolut. Deshalb habe ich ihn für so gefährlich gehalten. Viktor Orban (Anm.: Ungarns Ministerpräsident) oder Jaroslaw Kaczynski (Anm.: Chef der polnischen Rechts-Partei PiS) sieht man an der Art ihres öffentlichen Auftritts ihren Machtwillen an, sie schwitzen den aus jeder Pore und lassen auch keinen Zweifel daran, dass ihnen dazu jedes Mittel recht ist. Bei Sebastian Kurz war genau das Gegenteil: Sein serviles, fast devotes Auftreten, dieses glatte Schwiegersohn-Image war in meinen Augen mit das Gefährlichste, weil es den Eindruck vermittelte, dass er eben anders war. Bei ihm passt die öffentliche Anmutung und das tatsächliche politische Handeln nicht zusammen. Das machte ihn und macht ihn immer noch zu einer gefährlichen Person.



profil: Kommen wir zur deutschen Politik: Alles andere als der Beginn von formellen Koalitionsverhandlungen von SPD, Grünen und FDP wäre eine Sensation. Glauben Sie, wird die Regierungsbildung so problemlos vonstattengehen, wie es jetzt aussieht?

Schulz: Problemlose Koalitionsverhandlungen gibt es nicht. Aber ich glaube, dass der Wille, Lösungen zu finden, bei allen Parteien ausreicht, um eben diese Lösungen zu finden.