Um die Impfbereitschaft zu steigern, haben sich einige Länder „positive Anreize“ einfallen lassen. In Griechenland schenkt der Staat jungen Menschen 150-Euro-Gutscheine für Kinos, Theater und Bahnfahrten; in Deutschland wird laut darüber nachgedacht, Impfungen vor Bars anzubieten. Und im US-Bundesstaat Washington bekommen Impfwillige sogar einen Gratis-Joint.

Italien und Frankreich haben eine härtere Gangart eingelegt. In Italien sind Berufsgruppen mit Patientenkontakt bereits seit Mai zu einer Immunisierung verpflichtet. Und in Frankreich müssen sich Krankenhauspersonal sowie die Mitarbeiter in Pflege- und Altenheimen bis spätestens 15. September immunisieren lassen, wollen sie ihren Job behalten. Die Ankündigung Emmanuel Macrons hat – neben Protesten – einen regelrechten Anmelde-Boom ausgelöst: Allein am Abend nach seiner Rede haben sich rund 926.000 Franzosen für einen Impftermin eintragen lassen, zwei Drittel davon unter 35.

Wer in Österreich eine Impfpflicht fordert, kann sich auf wütende Reaktionen einstellen. Impfverweigerer inszenieren sich als Widerstandskämpfer in einer herbeifantasierten Diktatur. Sie sprechen von staatlichem Zwang und vom Abgleiten ins totalitäre Regime.

Mit dem staatlichen Zwang haben sie nicht unrecht. Dabei gibt es die Pflicht, sich gegen bestimmte Krankheiten zu schützen, in zahlreichen Ländern seit Jahrzehnten – ohne dass sich je eine größere Bewegung dagegen formiert hätte.