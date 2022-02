Siobhán Geets: Unter Verschluss

Wer etwas nicht finden will, der sucht am besten dort, wo es mit Sicherheit nicht ist. O’Reilly wirft der EU-Kommission Misswirtschaft und Intransparenz vor. Laut der Bürgerbeauftragten fallen Kurznachrichten eindeutig unter das Transparenzgesetz der EU, das vorschreibt, relevante Nachrichten zu archivieren. In der entsprechenden Verordnung ist die Rede von „allen Inhalten, die einen Sachverhalt im Zusammenhang mit Politik, Tätigkeiten und Entscheidungen aus dem Zuständigkeitsbereich des Organs betreffen“, und zwar „unabhängig von der Form des Datenträgers“.

O’Reilly hat die EU-Kommission nun aufgefordert, noch einmal nach der Korrespondenz zwischen von der Leyen und Bourla zu suchen – diesmal an der richtigen Stelle.

Die Antwort der Kommission könnte weitreichende Folgen haben. Bleibt sie bei ihrer Strategie der Geheimniskrämerei, dann wird die Spitzenpolitik ihre Angelegenheiten künftig wohl anders regeln. Wenn Handy-Chats, mögen sie noch so wichtig sein, als privat gelten, dann könnte in Zukunft vieles über Signal, WhatsApp und Co. vereinbart werden. Wieso sollten Politiker das Risiko eingehen, sich später für mögliche Fehler verantworten zu müssen, wenn sie auch im Geheimen verhandeln können?