Sollen Staaten soziale Netzwerke gesetzlich regulieren?

Es war einmal eine gute Social-Media-Plattform. Sie hieß Facebook, und ihr Erfinder Mark Zuckerberg wurde 2010 vom US-Magazin „Time“ zur „Person des Jahres“ gekürt. Die Begründung der Redaktion lautete damals, Zuckerberg habe mit Facebook „mehr als eine halbe Milliarde Menschen miteinander verbunden und ihre sozialen Beziehungen kartografiert“. Leider endet das wahre Märchen an dieser Stelle abrupt.

Heute will so gut wie niemandem bei dem Gedanken warm ums Herz werden, dass Facebook mittlerweile 2,85 Milliarden Menschen verbindet. Der Konzern wird vielmehr dafür verantwortlich gemacht, dass auf seinen Netzwerken Desinformation, Wahlbeeinflussung und Verhetzung betrieben und verbreitet werden. Die jüngsten Enthüllungen der Whistleblowerin Frances Haugen belegen, dass Facebook von der Bewältigung dieser Probleme jedenfalls überfordert ist. Ein Vorwurf lautet zudem, dass das Unternehmen möglicherweise aus kommerziellen Gründen gar nicht mal so sehr daran interessiert sei, weil spektakuläre Inhalte das Geschäft ankurbelten.

Bei seiner Gründung hatte niemand ahnen können, dass Facebook eines Tages den weltweiten politischen Diskurs schultern würde. Aber so hat es sich nun einmal entwickelt, und die Frage ist jetzt: Was tun? Wie sollen Staaten – allen voran Facebooks Mutterland USA – gesetzlich regulieren, was dieses und andere soziale Netze und deren Betreiber tun dürfen, tun müssen – und was nicht?