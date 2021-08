Robert Treichler: Es tut gar nicht weh

Dazu ist es notwendig, die Feindseligkeit auf beiden Seiten abzubauen. Auch wenn ich die Beweggründe der Impfskeptiker nicht nachvollziehen kann – und das kann ich tatsächlich nicht –, so erkenne ich darin keine Aggressionen gegenüber anderen. Anders als in der Flüchtlingsfrage etwa, wo sich Abneigung gegenüber Eliten und „Mainstream-Medien“, Dissidenz gegenüber der Faktenlage und eine Neigung zu Welterklärungsmärchen mit Bösartigkeit gegenüber Ausländern paaren. Viele Impfskeptiker sind dagegen bloß übervorsichtig.

In der Pandemie ist kaum etwas so wichtig wie der Zusammenhalt der Gesellschaft. Der kann nur erhalten bleiben, wenn die Menschen überzeugt sind, dass das, was sie tun, richtig und notwendig ist.

Kennen Sie einen Impfskeptiker oder eine Impfskeptikerin? Reden Sie mit ihnen!