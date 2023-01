Doch beim Leopard zögert und zaudert Scholz. Noch schlimmer: Er hält andere Länder davon ab, ihn in die Ukraine zu schicken. Berlin nimmt in der Panzerfrage eine Schlüsselrolle ein. Als Herstellerland muss Deutschland bei sämtlichen Exporten grünes Licht geben. In der Praxis bedeutet das: Polen oder Finnland dürfen den Panzer nicht ohne die Erlaubnis Berlins losschicken.

So zynisch es auch klingen mag: Um den Frieden in Europa zu sichern, braucht es jetzt Waffenlieferungen. Sie wären kein Tabubruch, sondern nur konsequent. Deutschland hat bereits schwere Panzer wie den „Gepard“ geliefert.

Scholz warnt vor dem Alleingang, während das, was er riskiert, das Allein-Sein ist. So brachte es diese Woche Wolfgang Ischinger im Gespräch mit dem Deutschlandfunk auf den Punkt, der langjährige Chef der Münchner Sicherheitskonferenz und der ehemalige Botschafter Deutschlands in den USA.

Warum also knüpft er dringend benötigte Lieferungen an eine Bedingung, die nicht zu erfüllen ist? Warum Gerät schicken, das der Ukraine nichts nützt, wenn in Polen dringend benötigte Panzer in den Startlöchern stehen?

Was vom Treffen in Ramstein bleibt, ist eine bittere Lehre für ganz Europa. Der deutsche Kanzler tut das Notwendige immer erst dann, wenn er mit dem Rücken zur Wand steht. Und: Streng genommen hat er Washington vor aller Welt zu erpressen versucht. Auf die Art: Wenn ihr nicht euren Panzer liefert, dann liefern wir unseren erst recht nicht. „Olaf Scholz wirkt manchmal wie ein trotziges Kind“, schreibt die „Süddeutsche Zeitung“.

Angesichts des Leids, das sich jeden Tag in der Ukraine vollzieht, ist das eine fast schon verniedlichende Darstellung der Realität. Der Westen hat die moralische Verpflichtung zu helfen. Verzögern sich Waffenlieferungen, dann steigt der Blutzoll. Im Frühling könnte Russland eine weitere Großoffensive starten. Putin führt nagelneue Panzer ins Feld. Er hat aus den Fehlern des vergangenen Jahres gelernt, das Militär aufgestockt und laut Angaben des britischen Geheimdienstes kann er auf die Unterstützung von rund 50.000 Soldaten der Söldnertruppe Wagner zählen. Womöglich könnte er die Ukraine von Belarus aus angreifen und so in die Zange nehmen.

Selbstverständlich hat Olaf Scholz Recht, wenn er sagt, dass sich alle westlichen NATO-Partner im Verbund absprechen müssen. Aber Europa sollte seine Panzerlieferungen nicht von den USA abhängig machen. Immerhin verteidigt der Leopard in der Ukraine auch unsere eigene Sicherheit.