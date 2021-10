Bis 2060, so wollen die volkswirtschaftlichen Auguren der Industrienationen wissen, werde sich das Weltwirtschaftswachstum halbieren. In der Eurozone werde das jährliche Wachstum pro Kopf zwischen 2025 und 2060 nur noch bei knapp 1,0 Prozent liegen. Österreich werde sich laut OECD noch etwas schwächer entwickeln. Es riecht also verdammt stark nach einer längeren Phase einer Beinahe-Stagnation.

Jetzt könnte man einwenden, dass derartige Langfristprognosen für den sprichwörtlichen „Hugo“ sind. Wir kennen nicht einmal das Wirtschaftswachstum vom nächsten Jahr, wie wollen wir dann 40 Jahre voraussehen?

Was wir allerdings ziemlich genau wissen: Die Bevölkerung altert. Diese an sich überaus erfreuliche Erkenntnis hat einen Haken: Die Zahl der produktiven Bürger wächst langsamer als jene der Pensionisten. Was wiederum das Wirtschaftswachstum entscheidend bremst, womit die Prognose der OECD plausibler wird.