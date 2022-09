Auch die Sanktionen zeigen Wirkung, und dies ist weniger überraschend als der militärische Erfolg. Die Ausgangslage war eindeutig: Das Volumen der russischen Wirtschaft ist kleiner als das des US-Bundesstaates Texas, und Moskau gegenüber stehen die versammelten G7 – die sieben führenden Industrienationen der Welt – , dazu die gesamte EU, Australien und einige mehr. Wie sollte Russland aus dieser Konfrontation als Sieger hervorgehen?

Das heißt nicht, dass die Energiekrise und die Inflation für den Westen belanglos wären. Doch unsere Staaten haben die nötigen Ressourcen, um die Bevölkerung vor den schlimmsten Auswirkungen zu schützen. Dies ist bereits im Gange. Russland hingegen kann auch in dieser Hinsicht nicht mithalten.

Je länger dieser Krieg und der damit verbundene wirtschaftliche Konflikt dauern, umso deutlicher wird die Überlegenheit des Westens. Kleinmut, Kleingeist und Verzagtheit sind fehl am Platz. Die Stärke der eigenen Seite anzuerkennen, hat nichts mit Arroganz zu tun, denn sie rührt von der Überzeugung, dass eine Niederlage unvorstellbar ist. „Putin kann diesen Krieg gegen die Ukraine nicht gewinnen“, sagte US-Präsident Joe Biden am 26. März bei einem Besuch in Warschau. Anders formuliert: Die freie Welt darf nicht zulassen, dass rücksichtslose Gewalt eine Demokratie zerstört.

Das Treffen von Putin und Chinas Staatschef Xi Jinping beim Gipfel der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit (SCO) vergangene Woche in Usbekistan sollte es der Welt bewusst machen: Die SCO-Staaten, allen voran China und Russland, wollen die Vormachtstellung des Westens brechen. Um was zu erreichen? Es lohnt sich, dazu die Charta der SCO zu studieren, etwa den Passus zu den Menschenrechten: Demnach sei es das Ziel, „Menschenrechte und grundlegende Freiheiten zu befördern“. Klingt gut, nicht? Doch es folgt eine nicht unwesentliche Einschränkung: Die Stärkung der Menschenrechte müsse „in Übereinstimmung mit der nationalen Gesetzgebung der Mitgliedstaaten“ erfolgen. Wie diese nationale Gesetzgebung aussieht, können gewaltfreie politische Aktivisten wie Alexej Nawalny oder Ilham Tohti bezeugen; der eine verbüßt eine Haftstrafe in Russland, der andere in China.

Es sollte uns, den Bürgerinnen und Bürgern des Westens, angesichts der alternativen Weltordnung leicht fallen, die eigene Seite zu unterstützen. Dieses Selbstbewusstsein brauchte es im Kalten Krieg, der mit dem Zerfall der Sowjetunion endete; und braucht es jetzt, um die Weltordnung gegen Putins nationalistische Aggression zu verteidigen.

Die ukrainische Armee tut unter großen Opfern alles, um den westlichen Verbündeten zu beweisen, dass ein Sieg möglich ist. Die öffentliche Meinung im Westen sollte das Ihre beitragen. Von uns wird erwartet, dass wir ausreichend Leidensfähigkeit zeigen, wenn Energiepreise und Inflation davongaloppieren. Der Westen ist stärker, als Putin und viele andere dachten. Wir haben keinen Grund zur Schwermut.