Justitias Waage ist fein kalibriert – in Nuancen bemisst sie Argumente für und wider jene, die vor ihr auf der Anklagebank Platz nehmen müssen. Im aktuellen Fall rund um den Österreichischen Integrationsfonds (ÖIF) braucht Justitia jedoch eher eine Brückenwaage, so weit liegen Darstellungen und Meinungen von Beschuldigten und Staatsanwälten auseinander. Aber auch in der Anklagebehörde selbst ist man sich offenbar nicht sicher, wie man am besten mit dem Fall umgehen soll.

Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) hat nun ausgerechnet eine Person angeklagt, die sie über die vergangenen Monate offenbar ermunterte, in einem anderen Zusammenhang Kronzeugenstatus zu beantragen . Der Mann – ein früherer Geschäftsführer des mit staatlichen Mitteln gespeisten ÖIF – hat daraufhin gegen niemand geringeren als den türkisen Ex-Bundeskanzler Sebastian Kurz ausgesagt, belastendes Material vorgelegt und nebenher in der Hoffnung auf Straffreiheit einen Tatbeitrag eingestanden.

Die Geschichte nimmt Ende 2016 an Fahrt auf: Das Bundesamt für Korruptionsbekämpfung (BAK) rückt im Auftrag der WKStA zu einer Reihe von Razzien und Sicherstellungen aus. An dreizehn Adressen nehmen sie Unterlagen, Handys und Computerdaten mit – auch beim ÖIF in der Wiener Schlachthausgasse.

Die WKStA breitet ihre Vorwürfe auf knapp 900 Seiten aus: Der ehemalige ÖIF-Geschäftsführer und vier Mitangeklagte sollen den ÖIF massiv geschädigt haben. Unter anderem seien Immobilien des Fonds weit unter ihrem Wert veräußert worden. Der angenommene Gesamtschaden übersteigt zehn Millionen Euro. Es geht um Untreue in unterschiedlichen Beteiligungsformen. Das Strafmaß ist mit bis zu zehn Jahren saftig. Kronzeuge in spe und gleichzeitig Angeklagter, wie geht das zusammen?

Langwierige Ermittlungen

Die Causa um die angeblich zu billig verkauften Immobilien zieht sich also schon lange. Der Akt von Buwog-Staatsanwalt Alexander Marchart und Oberstaatsanwältin Barbara Schreiber ist gut abgelegen, etwas Richtungsweisendes ist schon seit Monaten nicht mehr passiert.

Nun hat die WKStA – nach einer vom Ministerium verordneten Überarbeitung – eine Anklage gegen fünf Beschuldigte und zwei Verbände eingebracht. Sie liest sich wie ein Krimi, in dessen Zentrum eine kleine, ÖVP-nahe, verschworene Truppe stehen soll, die sich nicht nur teils seit Schultagen kennt, sondern auch miteinander kriminell geworden sein soll.

Die Anklageschrift wurde postwendend beeinsprucht – unter anderem vom Ex-ÖIF-Chef. Er will sich nichts zuschulden kommen lassen haben. Das hat er mehrfach deponiert. Zuletzt, als er bei der WKStA war und um Kronzeugenstatus in Zusammenhang mit den Kurz-Vorwürfen ansuchte.

Dort hielt er in Bezug auf die Immobilien-Causa extra fest: Ihm sei zwar bewusst, dass er, falls er auch hier gestehen würde, seine „eigenen Verfehlungen – untechnisch gesprochen – gegen eine Diversion“ eintauschen könne. Er habe seine Aufgaben als Geschäftsführer jedoch „stets korrekt und sachlich wahrgenommen“, die Vorwürfe gegen ihn seien „ohne strafrechtlich relevantes Substrat“.

Hat ihm die WKStA tatsächlich eine Diversion in Aussicht gestellt? Auf profil-Anfrage sagt die Behörde dazu nichts. Wenn ja, wäre es für den früheren ÖIF-Chef ein Leichtes gewesen, billig davonzukommen. Er blieb dabei: Er könne nichts gestehen, was er nicht getan habe. In anderer Sache zeigte er sich aber durchaus geständig: Er gab an, Kurz’ Spiel eine Zeit lang mitgespielt zu haben. Am Ende seiner Beichte bat der Mann schließlich um Straffreiheit.

Gezerre unter Anti-Korruptionsermittlern

Dieser gesamte Themenkomplex wurde in einen neuen Akt ausgegliedert, um den es – profil-Informationen zufolge – nun innerhalb der WKStA ein Gezerre geben soll. Er passt nämlich auch zu den Ermittlungen eines anderen, höchst ambitionierten Staatsanwaltes: Gregor Adamovich ist Chefermittler in der sogenannten „Inseratencausa“.

Seit 2021 geht er mit seinem Team der Frage nach, ob Ex-Kanzler Sebastian Kurz mit Hilfe türkiser Vertrauter Gelder des Finanzministeriums für geschönte Umfragen zu seinen Gunsten missbraucht haben könnte. Mithilfe von millionenschwerer Inseratenvolumina soll dann im Boulevard – allen voran der Tageszeitung „Österreich“ – Stimmung für die neue, türkise Kurz-Bewegung gemacht worden sein. So soll sich Kurz zuerst zum Parteichef und dann zum Kanzler hinaufmanövriert haben. Alle Genannten bestreiten die Vorwürfe, es gilt die Unschuldsvermutung.

Man könnte darin ein Muster erkennen: Denn auch beim ÖIF sollen für derartige Eigenwerbung Gelder abgezweigt worden sein, behauptet dessen Ex-Geschäftsführer laut Kronzeugenantrag. Kurz war erst 25 Jahre alt, als er im Jahr 2011 unter Innenministerin Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) zum Integrationsstaatssekretär ernannt wurde. Der Fonds war sein erstes Vehikel mit Macht, Menschen und Geld.

Der ÖIF avancierte derart zum Liebkind des späteren Kanzlers, dass er ihn auf all seinen weiteren Stationen mitnahm: zuerst ins Außenministerium, dann ins Kanzleramt. Mit Kurz’ Bedeutung wuchs auch die des ÖIF: Als der türkise Shootingstar seine Karriere in der Spitzenpolitik 2011 startete, hatte der Fonds laut jährlichem Bericht 147 Mitarbeiter, heute sind es knapp 500. Das Budget von damals neun Millionen Euro hat sich für heuer verfünfzehnfacht. Die Budgets für die Öffentlichkeitsarbeit sollen sprunghaft gewachsen sein. Es soll in Boulevard-Inserate sowie Umfragen geflossen sein, die mehr der Partei denn dem Fonds dienlich gewesen sein sollen.

Das Liebkind des Ex-Kanzlers

Es geht noch weiter: Kurz soll den – laut Satzungen selbstständigen – Fonds von Schwarz auf Türkis umgefärbt haben, sagt der Ex-ÖIF-Chef, der selbst in der ÖVP groß wurde. Gremien sollen so geändert worden sein, dass dort Vertraute von Kurz Schlüsselrollen bekamen. Das bis dahin hauptzuständige Kuratorium wurde entmachtet, ein Aufsichtsrat eingeführt. Da saß dann später eine gewisse Susanne Knasmüller – heute bekannt als Frauen-, Integrations- und Medienministerin Susanne Raab. Vorsitzender war Stefan Steiner, damals Kurz’ Büroleiter und später der wichtigste Mann der Türkisen in Strategiefragen. Ab 2011 wurde nach und nach auch die Geschäftsführung ausgetauscht – Kurz„ damaliger Vize-Büroleiter Franz Wolf-Maier, heute bekannt als Franz Wolf, avancierte mit Jahresbeginn 2013 endgültig zum ÖIF-Chef. Eine Position, die er bis heute innehat. Außerdem sollen immer wieder Personalwünsche an den Fonds herangetragen und Parteifreunde versorgt worden sein. Das legen auch profil vorliegende Emails nahe – Kurz bestreitet alle diese Vorwürfe.

Das alles passt zu jenen Vorwürfen, die schließlich Ende 2021 zu Kurz’ Rücktritt geführt haben. Ein dritter Kronzeuge – nach Meinungsforscherin Sabine Beinschab und Ex-Finanz-Generalsekretär Thomas Schmid, der ebenfalls um diesen Status angesucht, ihn aber noch nicht erhalten hat – wäre für die Kurz-Ermittler wohl Goldes wert.

Ermittlungen ohne Ermittlungen

Eigenartigerweise hat die WKStA auf Anfrage bisher bestritten, Ermittlungen in der vom früheren ÖIF-Chef aufgeworfenen Angelegenheit zu führen. Allerdings ist der Mann seit März 2022 mehrfach und stundenlang dazu einvernommen worden. Beweismittel wurden aufgenommen. Was soll das sonst sein außer Ermittlungen? Doch auch auf neuerliche profil-Anfrage sagt die WKStA: „Die WKStA führt in diesem Zusammenhang keine Ermittlungen.“

profil-Informationen zufolge hat das eben auch mit Uneinigkeit innerhalb der Ermittlungsbehörde zu tun, zu wem das Verfahren wandern soll. Derzeit ist noch immer Staatsanwalt Marchart zuständig, der im ÖIF-Immobilienverfahren ermittelt. Es ist anzunehmen, dass mit ihm entsprechende Vorgespräche getätigt wurden, ob ein Ansuchen auf einen Kronzeugenstatus überhaupt aussichtsreich ist. Warum sollte man sich sonst bei der Staatsanwalt selbst belasten?