„505“-Bande: Was tun, damit junge Syrer nicht kriminell werden?

Seit Wochen beschäftigt der Bandenkrieg zwischen jungen Tschetschenen und syrischen Anhängern der „505”-Gruppe Wien. Junge Männer aus den Communities bekämpfen sich in Parks in Brigittenau oder Favoriten oder gehen mit Waffen vor Bahnhöfen aufeinander los, die sie, wie die WZ aufgedeckte, in Excalibur-City an der tschechischen Grenze einfach so kaufen können. Der Diaspora bereiten vor allem die syrischen jungen Männer große Sorgen, sie werden von den Älteren als „Bahnhofskinder“ bezeichnet, mit denen man nichts zu tun haben will.

In der syrischen Community ist eine Art Entfremdung zu beobachten, ordnet Tarafa Baghajati, Obmann der Initiative muslimischer ÖsterreicherInnen (kurz: IMÖ) ein. Junge Syrer:innen, die seit 2019 nach Österreich kommen, haben einen großen Teil ihre Lebens in Flüchtlingslagern oder als Fabrikarbeiter:innen in der Türkei verbracht, einige von ihnen haben nie eine Schule besucht, sind Analphabet:innen; gelten als „schwer integrierbar“.