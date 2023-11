Ausbau der Kinderbetreuung: Wien bekommt das meiste Geld

Die Regierung hat es Schwarz auf Weiß, aufgearbeitet von der Statistik Austria in der sogenannten Kindertagesheimstatistik: In Österreich gibt es erstens nicht genügend Kinderbetreuungsplätze und zweitens mit sehr strikten Öffnungszeiten. Ab März des kommenden Jahres soll der Nachholbedarf interaktiv zu verfolgen sein: ÖVP und Grüne kündigten am Mittwoch ein Dashboard an, das die Betreuungssituation in allen Regionen Österreichs aufzeigt - inklusive Zeitverlauf. „Dadurch wird ein umfassender und öffentlich zugänglicher Überblick über die Situation der Kinderbetreuung in Österreich möglich, um einerseits mehr Transparenz zu schaffen und andererseits für die Familien in Österreich noch rascher in der Kinderbetreuung agieren zu können.“

Womöglich erhöht die Statistik den Wettbewerbseffekt unter den Bundesländern und Gemeinden, und das wäre durchaus zu begrüßen. Aber grundsätzlich ist der Mangel an Kinderbetreuungsplätzen für österreichische Verhältnisse sehr gut dokumentiert: 29,9 Prozent aller Kinder unter drei Jahren werden fremdbetreut. Damit erfüllt Österreich nicht einmal eine alte Quote, die sich die EU-Staaten selbst auferlegt haben. Das sogenannte Barcelona-Ziel lag lange bei 33 Prozent und wurde Ende 2022 auf 45 Prozent erhöht.