Blaue Geheimpläne, grüne Klimadetails und rote Sorgen

Old News, denken Sie jetzt womöglich, doch ein Blick hinter die Schlagzeilen lohnt sich: Auf den 345 Seiten stehen allerlei Dinge, die Klimaschutzministerin Leonore Gewessler (Grüne) bei der Präsentation des Plans nicht im Detail ausführen konnte oder wollte und später von der Diskussion über das Dieselprivileg überlagert wurden. Der groß angekündigte Ausbau der Wasserstoff-Infrastruktur soll etwa im finalen Plan bis 2030 weniger Wasserstoff bringen als noch im Entwurf vor einem Jahr. Und E-Taxis könnten auf Stellplätzen vorgereiht werden. Ich habe mir Österreichs Fahrplan zum EU-Klimaziel genauer angeschaut, das Ergebnis lesen Sie hier .

Bereits jahrelang vertieft hat sich profil-Chefredakteurin Anna Thalhammer in die suspekten Spionagetätigkeiten des früheren Mitarbeiters im damaligen Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT) Egisto Ott.

Ein weiterer Verbindungsmann nach Moskau war der flüchtige Wirecard-Chef Jan Marsalek. Auch ihm ist profil-Chefredakteurin Thalhammer seit Jahren auf den Fersen. Gemeinsam mit Süddeutsche-Zeitung-Investigativ-Chef Jörg Schmitt erklärt sie in der aktuellen Folge des profil-Investigativ-Podcasts „Nicht zu fassen“, wie die Fäden der russischen Spionage bei Marsalek zusammenliefen.

Über die freiheitliche Freundschaft mit Russland wird heute wohl auch am Traunsee gesprochen. SPÖ-Chef Andreas Babler nimmt heute im ORF-Sommergespräch bei Martin Thür Platz, Angriffe auf die FPÖ sind vorprogrammiert. Denn nach dem Rücktritt seines Parteigenossen, dem Linzer Bürgermeister Klaus Luger, und der Kritik der zweiten Nationalratspräsidentin Doris Bures (SPÖ) am roten Wahlprogramm ist Babler in der Defensive.