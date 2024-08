Anklage gegen Egisto Ott und Hans-Jörg Jenewein

Die Staatsanwaltschaft Wien klagt Ott und den früheren FPÖ-Politiker Hans-Jörg Jenewein wegen Verletzung des Amtsgeheimnisses an. Das wurde am heutigen Mittwoch per Aussendung bekannt gegeben. Konkret soll Ott im November 2018 im Auftrag Jenweins versucht haben, Informationen über die Teilnehmer eines Treffens europäischer Nachrichten- und Geheimdienste zu beschaffen. Von besonderem Interesse sollen dabei Mitarbeiter des mittlerweile aufgelösten österreichischen Bundesamtes für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT) gewesen sein, in dem unter Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) im Februar 2018 eine Razzia durchgeführt wurde.