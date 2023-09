Corona: Österreich vernichtet bis zu 27 Millionen Impfdosen

Altlasten

Damit würden die enormen Altlasten aus der Pandemie weiter steigen. Vom alten Impfstoff lagerten Anfang September noch immer 17 Millionen Dosen in Österreich, teilt das Gesundheitsministerium auf profil-Anfrage mit. Zehn Millionen Dosen wurden bis dahin bereits vernichtet. Weitere 9,5 Millionen an Länder wie den Iran (1,6 Millionen Dosen), die Ukraine, Bosnien, Libanon oder Tunesien gespendet. Das Gesundheitsministerium bemüht sich nun um weitere Spenden. Doch selbst wenn geschenkt: welches andere Land hat noch Interesse an einem Impfstoff, der nicht an die aktuellen Varianten angepasst ist? So könnten in Österreich am Ende bis zu 27 Millionen Dosen des alten Impfstoffes vernichtet werden. Zum Vergleich: 20 Millionen Dosen wurden seit Ausbruch der Pandemie verimpft.

Während der alte Impfstoff abläuft, kommen Millionen Dosen des neuen, angepassten Impfstoffes hinzu. Nach den 2,9 Millionen Dosen, die für diese Viren-Saison angeschafft wurden, ist die Republik verpflichtet, Pfizer bis 2025 weitere drei Millionen abzunehmen. So wollen es die Abnahmeverträge, die zwischen EU und Pharmakonzernen verhandelt wurden - stellvertretend für die Mitgliedsstaaten.