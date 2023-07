Das Amen in der Neutralitäts-Debatte

Aktuell geht es um die Beteiligung an der sogenannten „European Sky Shield Initiative“ (ESSI), einem geplanten europäischen Luftabwehrsystem. Konkret handelt es sich um eine Art Einkaufs- und Informationsplattform, über die Systeme für die Abwehr von Drohnen- und Raketenangriffen gekauft und Expertise ausgetauscht werden soll. Die Idee ist, dass die beteiligten Länder gemeinsam bessere Preise bei der Beschaffung von Luftabwehrsystemen herausschlagen können. Das war schon bei den Corona-Impfstoffen so, jetzt will man das Konzept auf die Verteidigung anwenden.

Klar, die Neutralität ist in Österreich identitätsstiftend. Eine Mehrheit der Bevölkerung befürwortet sie, in der Politik wird sie kaum offen infrage gestellt. Dafür ist sie viel zu nützlich – vor allem als Ausrede.

Die Neutralität musste in Österreich zuletzt für einiges herhalten. Die ÖVP nutzte sie als Ausrede, um der Ukraine nicht bei der Entminung zu helfen. Abgeordnete der FPÖ und der SPÖ nannten sie als Grund für ihr Fernbleiben von der Video-Ansprache Wolodymyr Selenskyjs im Parlament. Und in den Köpfen der Verantwortlichen spielt sie wohl auch bei den guten Geschäften mit Moskau eine tragende Rolle.

Diesmal ist es nicht die Regierung, die behauptet, dass eine Beteiligung Österreichs an „Sky Shield“ nicht mit der Neutralität vereinbar wäre. Wien will der Initiative beitreten – und die FPÖ hyperventiliert. Am Wochenende rückten mehrere FPÖ-Politiker aus, um ihrem Zorn über die „verheerende neutralitätspolitische Entscheidung" (FPÖ-Chef Herbert Kickl) einer „kriegstreiberischen Bundesregierung“ (FPÖ-Wehrsprecher Volker Reifenberger) Luft zu machen.

„Österreich verliert damit seine Position der Stärke, die es gerade im aktuellen Konflikt zwischen Russland und der Ukraine nützen könnte, um als Vermittler auftreten zu können", so Kickl. Jetzt kann man sich fragen, welche Position der Stärke der FPÖ-Chef meint – weder Kiew noch Moskau brauchen Österreich, um Verhandlungen zu starten.

Man kann sich fragen, ob Kickl wirklich glaubt, was er sagt, nämlich, dass Österreich durch die Neutralität geschützt ist und eine Beteiligung am gemeinsamen Schutz des Luftraums „in einen Krieg mit Russland führen“ könnte. Dass die Neutralität Österreich Frieden garantiert, ist quasi das Amen in der Neutralitäts-Debatte. Die Behauptung wird durch ihre ständige Wiederholung nicht wahrer. Die Tatsache, dass die Ukraine ein neutraler Staat ist, hat Russland nicht am Einmarsch gehindert.

Österreich ist nicht wegen der Neutralität ein sicheres Land, sondern aufgrund der Geografie. Um Österreich anzugreifen, müsste ein potenzieller Aggressor zuerst durch die umliegenden NATO-Staaten. Und bei einem Angriff auf die EU wird sich Österreich, Neutralität hin oder her, kaum heraushalten können.

Endet die Neutralität dort, wo es alleine zu teuer wird?

Man kann gegen Zusammenarbeit mit der NATO sein, dann muss man in der Kritik aber früher ansetzen. Österreich arbeitet bei Friedensmissionen mit dem transatlantischen Militärbündnis zusammen.

Man kann auch prinzipiell gegen Luftverteidigung sein, dann sollte man sich aber bessere Argumente überlegen. Pazifismus vielleicht oder die guten Geschäftsbeziehungen mit Moskau. Für die FPÖ findet sich bestimmt etwas.

Experten haben Kickls Argumente längst zurückgewiesen. „Sky Shield“ ist kein Militärbündnis, sondern eine Maßnahme zum Schutz des Luftraums. Mit der Neutralität hat das nichts zu tun.