Das Facebook-Fake-News-Experiment

Ein Konzern, der sich den Kampf gegen Fake News auf die Fahnen heftet, müsste das eigentlich wissen. Und Geschwindigkeit zu seiner obersten Priorität erklären.

Den Check können Sie hier nachlesen.

Was sonst noch wichtig ist

Bis zur Bundespräsidentenwahl sind es nicht mehr ganz drei Wochen. Der Vorsprung von Amtsinhaber Alexander Van der Bellen schrumpft zwar, dennoch könnte sich seine Wiederwahl bereits im ersten Wahlgang ausgehen. Wer von den anderen Kandidaten am nächsten an das Staatsoberhaupt herankommt, lesen Sie in der großen profil-Umfrage. Wenn Sie wissen wollen, warum meine Kolleginnen und Kollegen aus der profil-Innenpolitik die Wahl des höchsten Amtes im Staat äußerst „seltsam“ empfinden, müssen Sie sich schon die aktuelle Ausgabe besorgen. Gedruckt oder als E-Paper.

Seltsam finden Kritiker auch das rigorose Vorgehen gegen Cannabis-Konsumenten: Anders als bei Alkohol gibt es beim Wirkstoff THC keinen Grenzwert für Autolenker. Sobald auch nur ein Nanogramm THC im Blut nachweisbar ist, und das kann auch Tage nach dem Konsum eines Joints so sein, drohen Strafen und Führerschein-Entzug. Das grüne Verkehrsministerium arbeitet deshalb an einer Toleranzgrenze, die es in anderen europäischen Ländern bereits gibt, wie Clemens Neuhold exklusiv berichtet.

Jakob Winter