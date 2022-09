FPÖ-Fake: Sieben Jahre altes Video soll neues „Asyl-Chaos“ belegen

An Burgenlands Grenzen herrscht schon wieder der Ausnahmezustand. Diesen Eindruck könnte gewinnen, wer sich ein Video ansieht, das derzeit auf WhatsApp kursiert und – in einer leicht veränderten Version – auf Youtube bereits 15.000 Mal angeklickt wurde.

Das Bildmaterial wurde von einem Auto aus gefilmt, er zeigt Dutzende Flüchtlinge, die entlang einer burgenländischen Landstraße unweit des Grenzübergangs Nickelsdorf unterwegs sind. Derartige Bilder kennt man aus dem Jahr 2015, als die Behörden mit der Zahl an Flüchtlingen überfordert waren, die ankommenden Menschen nicht mehr erfassen und in Erstaufnahmezentren bringen konnten.

FPÖ TV hat das Video am gestrigen Dienstag auf die Videoplattform Youtube hochgeladen, laut den Freiheitlichen zeigen die Bilder die Situation im „Burgenland im Jahr 2022“. Unter dem Video erklärt FPÖ TV, was hier angeblich zu sehen ist: „Neuankömmlinge für den Klima-Bonus“. Und weiter: „Was will man uns hier eigentlich verschweigen? Es ist der pure Wahnsinn! Während die SPÖ keine ‚Flüchtlingskrise‘ sieht und die ÖVP in Sachen Asyl- und Migration reine Showpolitik betreibt, werden unsere Grenzen regelrecht überrannt.“

Die FPÖ wittert eine Verschwörung: „Solche Bilder bekommt man in den Mainstream-Medien allerdings nicht zu sehen.“

Auch auf WhatsApp macht seit Montag dieser Woche dasselbe Video in leicht adaptierter Form die Runde – eine unbekannte Stimme aus dem Off sagt zu den Mitschnitten: „Das siehst du nicht im ORF. Auch die Polizei verhindert solche Aufnahmen. Wir werden nur verarscht – aber so richtig.“

faktiv, der Faktencheck von profil, überprüfte das Video von FPÖ TV und aus WhatsApp-Nachrichten. Und fand einen guten Grund, warum seriöse Medien diese Aufnahmen nicht zeigen: Das Video ist sieben Jahre alt. Die Quelle für den Mitschnitt fand faktiv auf Facebook: Am 11. September 2015 postete Facebook-User Christian W. das exakt selbe Video, das nun von FPÖ TV als vermeintlich aktuell verbreitet wird (siehe Screenshots).