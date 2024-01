Der Retro-Charme der „GroKo“

Der Tiroler SPÖ-Chef und Landeshauptmann-Stellvertreter, Georg Dornauer, hat ein sehr spezielles Verständnis von „Avantgarde“. Nicht nur in Sachen Liebe (Beziehung zu italienischer Abgeordneten aus postfaschistischer Partei) oder Verkehr (von seinem Porsche Macan trennte er sich mittlerweile wieder). Für ihn ist auch eine Regierung aus SPÖ und ÖVP „Avantgarde“. Entsprechend wünscht er sich nach Tirol auch eine Große Koalition im Bund. Gewählt wird im Herbst. Doch Dornauer geriert sich schon jetzt als Wegbereiter. So verteidigte er am Montag den laut APA-Index aktuell unbeliebtesten Spitzenpolitiker, Wolfgang Sobotka (ÖVP): „Dem Nationalratspräsidenten wird im demokratischen Gefüge eine ganz besondere Rolle zuteil. Dieser Verantwortung ist sich Sobotka durchaus bewusst." So bestärkt wurde Sobotka selbst durch eigene Parteikollegen schon länger nicht mehr.