Donald Trumps Anteil am Geisel-Deal mit der Hamas

Am kommenden Montag ist es soweit: Donald Trump wird sein Amt als Präsident der USA zum zweiten Mal antreten. „Die Hölle wird losbrechen, wenn die israelischen Geiseln bis dahin nicht frei sind“, hatte Trump Anfang Jänner gedroht. Tatsächlich dürfte sein Poltern (sowie sein designierter Sondergesandter Steve Witkoff) neue Dynamik in die seit mehr als einem Jahr laufenden Verhandlungen zwischen der islamistischen Hamas und Israel gebracht haben, wie die profil Außenpolitik-Redakteurinnen Siobhán Geets und Franziska Tschinderle analysieren. Gestern Abend zu Redaktionsschluss waren eine Waffenruhe samt Geisel-Deal ausverhandelt worden, aber es fehlte noch die Abstimmung darüber in Netanjahus Kabinett.