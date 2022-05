Ein Autogramm für mehr Anstand in der Politik

Guten Morgen!

100.000 Unterschriften braucht es – dann muss sich das Parlament mit einem konkreten Anliegen auseinandersetzen. Auch wenn das eine Hürde ist, die das bis Ende der Woche zur Unterzeichnung aufliegende Anti-Korruptionsvolksbegehren laut dessen Proponent:innen leicht erreichen dürfte, werben prominente Unterstützerinnen und Unterstützer - vom Altbundespräsidenten Heinz Fischer über Ex-EU-Kommissar Franz Fischler bis zur ehemaligen OGH-Präsidentin und NEOS-Abgeordneten Irmgard Griss - weiterhin öffentlich dafür, das Anliegen zu signieren. Schließlich geht es um nichts Geringeres als die Bekämpfung heimischer Korruption und schmutziger Geschäfte. Und davon gibt es selbst im „vermeintlichen Sauberland Vorarlberg“, wie meine Kolleg:innen Gernot Bauer, Edith Meinhart und Wolfgang Paterno hier schildern, genug.

Das Anti-Korruptionsvolksbegehren wurde angesichts des Ibiza-Untersuchungsausschusses und der daraus gewonnenen Erkenntnisse gestartet. Den Vorsitz hatte damals - wie auch im aktuellen ÖVP-U-Ausschuss - Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) inne, dessen Ausschussführung allen voran von der Opposition heftig kritisiert wird. Der Vorwurf: Sobotka agiere zu parteiisch, im Sinne seiner Partei, der ÖVP. Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) kann der Kritik an seinem Parteikollegen freilich wenig abgewinnen, wie er etwa Ende Februar in der ORF-Pressestunde betont: „Jeder, der Wolfgang Sobotka kennt, weiß, dass er redlich ist.“ Schließlich maßt sich der Kanzler auch eine rechtliche Einschätzung an, die die Macht des Nationalratspräsidenten im U-Ausschuss relativieren soll: „Der Ausschussvorsitzende kann nichts ohne den Verfahrensrichter machen.“