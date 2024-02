Ein Morgen ohne Amtsgeheimnis

Das renovierte Parlament hat für einen jungen Journalisten wie mich einige Nachteile: Die alten Gepflogenheiten des Hohen Hauses sind mir meist fremd, das verwinkelte Gebäude verwirrend und der Kaffee teuer. Einen großen Vorteil bietet es aber zu seinen vorübergehenden Vorgängern der zersplitterten Ausweichquartiere: Man trifft tatsächlich Abgeordnete – und kann mit ihnen reden! Zum Beispiel über den teuren Kaffee. Oder über historische Beschlüsse.

Seit 1925 herrscht in Österreich per Verfassung die Amtsverschwiegenheit. Im Grunde besagt sie, dass Beamt:innen und andere staatliche Akteure in der Regel im Geheimen arbeiten. Im 21. Jahrhundert klingt das bizarr – und ist es auch: Österreich ist die letzte Demokratie Europas, in dem es ein derartiges Verfassungsgesetz gibt.