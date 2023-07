Ein Ort der Verwüstung

Der bestgeeignete Kandidat stand am Dienstag dieser Woche fest: Crawford Lake in Kanda, ein nicht allzu großer, aber 24 Meter tiefer See in Kanada. Er wurde unter zwölf möglichen Kandidaten als „Golden Spike“ gewählt – als jene Stelle auf dem Planeten, die den Einfluss des Menschen auf die Erde am deutlichsten abbildet und daher stellvertretend für das Anthropozän stehen könnte: für ein neues Erdzeitalter, das nach den geologisch abgespeicherten Spuren und nachhaltigen Verwüstungen des Menschen benannt ist. Forschende debattierten lange darüber und begründeten nun, warum die Wahl auf den See fiel: In weitgehend unberührten Sedimenten am Seegrund lagerten sich die Folgen humaner Aktivitäten langfristig ab, zum Beispiel radioaktiver Niederschlag von Atombombentests der 1950er-Jahre.

Ob tatsächlich ein neues Erdzeitalter ausgerufen wird, welches das bisherige Holozän ablöst, wird erst kommendes Jahr entschieden. Doch es besteht kein Zweifel daran, dass der Mensch die Erdoberfläche so massiv verändert hat, dass die Spuren seines Treibens noch sehr lange nachweisbar sein werden – in Form von radioaktivem Fallout, von Partikeln aus fossiler Verbrennung, der Verschleppung invasiver Arten und vieler anderer Zeugnisse, über die profil erst kürzlich groß berichtete.